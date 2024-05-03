Оже-Альяссим о выходе в финал на отказе Лехечки: «Я видел, что у него проблемы со спиной, и не мог поверить в происходящее. Мне очень его жаль»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал на турнире в Мадриде.

Иржи Лехечка снялся с полуфинала против канадца при счете 3:3.

Ранее с матчей против Оже-Альяссима также снялись Якуб Меньшик и Янник Синнер.

– Это одна из самых странных теннисных недель, которые у вас были. В 3 из 4 из последних матчах ваш соперник не начинал или не заканчивал матч.

– Это безумие. Не знаю, случалось ли такое с кем-то раньше. Странная ситуация. В моей карьере такого еще не было – пропуск матча, отказ такого плана...

Я видел, что у него проблемы со спиной, что она зажалась, и не мог поверить в происходящее. Мне очень его жаль. Я и сам не раз сталкивался с травмами. Мы все можем представить, каково это – выйти на матч, надеяться на победу, на финал. Нужно сражаться с соперником, но ты не можешь играть. Я очень сочувствую Иржи.

Что касается меня, то я могу только попытаться подготовиться к воскресенью.

– Как влияют пропуски матчей?

– Думаю, они влияют не на меня, а на тех, кто снимается. Янник вынужден был отказаться от четвертьфинала. Карлос [Алькарас] пропустит Рим. Это сумасшедшие времена для элиты нашего спорта, так много отказов...

Для меня это странный ритм – не играть так много и оказаться в финале. Но могу просто сосредоточиться на матчах первой недели. Я провел отличную встречу с Каспером [Руудом]. Я вышел в четвертьфинал, а потом случились сумасшедшие обстоятельства.