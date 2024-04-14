Циципас о возвращении Надаля: «Я не удивлюсь, если мы увидим его в финале Барселоны»

Стефанос Циципас прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля.

В первом круге в Барселоне Надаль должен встретится с №63 рейтинга Флавио Коболли.

В этом сезоне испанец участвовал в одном турнире в начале января в Брисбене.

– Интересно ли вам будет посмотреть на возвращение Рафаэля Надаля во вторник в Барселоне? Как вы думаете, это хорошо для тура, или же это сложный соперник на «Ролан Гаррос», который достанется кому-то в первом круге?

– Мы все знаем, на что способен Рафа независимо от того, играет ли он или это его первый турнир. Мы знаем, как быстро он может адаптироваться к одному из своих любимых покрытий, к грунту. Я не удивлюсь, если мы увидим Рафу в финале Барселоны, потому что он так и делал на протяжении многих лет.

Что у него есть, так это конкурентоспособность и яростный теннис, когда он набирает обороты, а со стороны кажется, что его не остановить.

На корте все выглядит иначе, потому что чувствуешь его удары. Когда только смотришь, то есть только визуальные ощущения. А когда играешь против него, то включаются все шесть чувств. Я думаю, что на грунте он самый сложный соперник.

Неважно, находится ли он сейчас, скажем, на более поздних этапах своей карьеры или нет, я думаю, что сейчас у него есть то, чего не было раньше, – опыт. И он точно знает, как выигрывать очки и побеждать в более экономном режиме, чем раньше.