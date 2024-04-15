Циципас отказался играть на Олимпиаде в миксте: «Для меня будет слишком сложно выступить в трех разрядах»

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Мария Саккари Стефанос Циципас Петрос Циципас Теннис

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас не сыграет на Олимпиаде в миксте.

Его спросили, планирует ли он выступить в Париже вместе с Марией Саккари.

«Для меня будет слишком сложно выступить в трех разрядах. Это физически утомительно, и я бы хотел этого избежать. Конечно, Олимпиада – это прекрасная возможность сыграть с Марией. И я полностью согласен, что она одна из лучших напарниц в миксте. Мы уже разделили много прекрасных моментов на корте.

Но в то же время у нас с братом есть мечта, которую мы хотим осуществить: стать одними из немногих братьев, которые когда-либо выступали вместе на Олимпийских играх, особенно в теннисе. Это моя главная мечта, и я очень хочу, чтобы мы вдвоем ее осуществили.

Это семья, и возможность объединить ее с таким важным событием, которое зародилось Древней Греции, для нас значит больше, чем что бы то ни было».

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2 комментария
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шансы на медали определенно были бы выше в миксте, чем в паре, которую он наверняка будет играть ради брата
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