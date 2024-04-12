Саккари об Олимпиаде: «Хочу выступить во всех разрядах, но, насколько я знаю, Циципас не планирует играть в миксте»

Теги ATP WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Мария Саккари Стефанос Циципас Теннис

Мария Саккари не уверена, что сыграет на Олимпиаде в миксте со Стефаносом Циципасом.

«Если честно, я хочу сыграть во всех разрядах. В приоритете одиночка, но еще могу выступить с Деспиной [Папамихаил], потому что она очень хочет сыграть на Олимпиаде. Но мне бы также хотелось сыграть в миксте, поскольку я считаю, что у нас хорошие шансы.

Но, насколько я знаю, Стефанос не планирует играть в миксте, потому что хочет выступить в паре со своим братом. Он сказал, что примет окончательное решение ближе к Играм. На данный момент мне нечего сказать, об этом лучше спросить у него».

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