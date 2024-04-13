Циципас о победе над Синнером: «Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть»

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Янником Синнером.

В полуфинале в Монте-Карло он выиграл 6:4, 3:6, 6:4.

– Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть. Янник невероятно сложный соперник. В этом сезоне он очень стабилен. Он один из самых сильных соперников, с которыми я играл.

Я очень горжусь тем, что нашел способы преодолеть это испытание, ведь их было не так много. Он сделал матч невероятно сложным. Я преодолел эти трудности и мастерски справился с ситуацией.

– Видно, что вы стали увереннее в своих ударах, а теперь еще и победили соперника, который в этом сезоне почти не проигрывал. Как это повлияет на вашу уверенность?

– Конечно, очень помогает, что у меня на счету такая победа. Я долго к этому стремился, и возвращение на такой уровень тенниса приносит мне большое удовлетворение. Когда каждый день много работаешь, именно в таких матчах хочется справиться и победить.

Сегодня был отличный день, и я надеюсь, что смогу восстановиться, перезагрузиться и завтра выйти на корт еще сильнее..