Циципас о победе над Синнером: «Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Янником Синнером.

В полуфинале в Монте-Карло он выиграл 6:4, 3:6, 6:4.

– Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть. Янник невероятно сложный соперник. В этом сезоне он очень стабилен. Он один из самых сильных соперников, с которыми я играл.

Я очень горжусь тем, что нашел способы преодолеть это испытание, ведь их было не так много. Он сделал матч невероятно сложным. Я преодолел эти трудности и мастерски справился с ситуацией.

– Видно, что вы стали увереннее в своих ударах, а теперь еще и победили соперника, который в этом сезоне почти не проигрывал. Как это повлияет на вашу уверенность?

– Конечно, очень помогает, что у меня на счету такая победа. Я долго к этому стремился, и возвращение на такой уровень тенниса приносит мне большое удовлетворение. Когда каждый день много работаешь, именно в таких матчах хочется справиться и победить.

Сегодня был отличный день, и я надеюсь, что смогу восстановиться, перезагрузиться и завтра выйти на корт еще сильнее.. 

7 комментариев
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Согласен. Но если б не травма Синнера, то не дожал бы.
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Цициактив включился.
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Повезло Степе капитально, конечно
Яннику здоровья!
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Особенно эти срывы в начале третьего сета. Да, Степ) но матч действительно лучший за последнее время.
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Ответ vvvp13
На таком кураже Стефанос может и Гаррос забрать, если повезет с сеткой :) - и я бы на его месте снялся с Барсы, чтобы немного передохнуть
не надо сниматься, практика нужна, там сетка немилосердная
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На таком кураже Стефанос может и Гаррос забрать, если повезет с сеткой :) - и я бы на его месте снялся с Барсы, чтобы немного передохнуть
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у степы удар стал фантастический
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