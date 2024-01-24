Соболенко о полуфинале против Гауфф: «После US Open я мечтала о реванше»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с Коко Гауфф.

Они сыграют в полуфинале Australian Open. В личных встречах американка ведет 4:2. Последний раз Соболенко и Гауфф играли на US Open-2023, белоруска уступила 6:2, 3:6, 2:6.

– Вы встретитесь с Коко на втором «Шлеме» подряд. Рады ли вы сыграть с ней после того финала на US Open?

– Я рада, я рада. После US Open я мечтала о реванше, это будет отличный матч. Мы с Коко всегда сражаемся. Поэтому я рада встрече с ней и с нетерпением жду полуфинала.

– Коко сейчас в отличной форме. Вы уже играли с ней, пару раз выигрывали. Почему так тяжело играть против нее и почему ее так тяжело победить?

– Она отлично двигается и возвращает каждый твой удар. Так что порой нужно выстраивать розыгрыш по несколько раз, чтобы найти место для легкого завершающего удара. 

Именно поэтому она очень сложный соперник. Она отличный игрок, и я очень жду нашу встречу.

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1 комментарий
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Вот есть Медведев, который искренне говорит. А есть дежурные фразы. Рада она. Любую другую из второй пары бы предпочла
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