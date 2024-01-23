Соболенко о поражении от Гауфф в финале US Open: «Эмоционально себя загнала, стала пассивнее играть»

Арина Соболенко объяснила причины поражения от Коко Гауфф в финале US Open.

Тогда Соболенко упустила преимущество в сет.

Они снова сыграют друг с другом в полуфинале Australian Open. Счет в личных встречах 4:2 в пользу американки.

«На самом деле, очень много мыслей было, опять-таки вернулась к старым привычкам. Эмоции начали зашкаливать, и стадион очень громко поддерживал Коко. Понятно, я другого и не ожидала, но, наверное, эмоционально себя загнала.

Стала меньше агрессии проявлять на корте, пассивнее играть, ей стало комфортнее. Особенно с ее передвижением – когда нет скоростного давления, ей очень комфортно. В общем, вот так вот просто... Захлебнулась в своих эмоциях», – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.