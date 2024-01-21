Де Минаур о поражении от Рублева с 2:1 по сетам: «Ход матча изменился, когда он начал уставать и понял, что должен играть агрессивнее»

Алекс де Минаур прокомментировал поражение от Андрея Рублева на Australian Open.

Россиянин победил со счетом 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 за 4 часа 14 минут.

– Вы брали медицинский перерыв. Это на вас повлияло? В дальнейшем мозоли давали о себе знать?

– Нет, не повлияло. Травма никогда не повлияет на результат моих матчей. В конце концов, даже если я буду играть на одной ноге, я все равно буду бороться до конца.

Все было в полном порядке. Просто у меня появилась мозоль, и мне нужно было ее заклеить. Да, все было в полном порядке.

– Вы сказали, что в двух последних сетах Андрей перестал осторожничать. Когда он сравнял счет по сетам, вы не хотели действовать так же в решающей партии?

– Мне кажется, сегодня меня подвела пара моментов. Наверное, одним из них была подача. Я никак не мог найти первую подачу. В решающие моменты слишком часто подавал вторым мячом, и он мог свободно атаковать.

Но я чувствовал себя прекрасно. Думал, что в пятом сете смогу дожать его физически. В первом гейме я провел пару средних розыгрышей, а он очень хорошо провел два розыгрыша, и я внезапно оказался в сложной ситуации и начал уступать в счете.

А он расслабился и играл свободно.

– Вы чувствовали давление перед началом пятого сета?

– Нет. Как я уже говорил, мне кажется, что ход матча изменился, когда он начал уставать, понял, что, наверное, должен действовать активнее и заиграл агрессивнее. Ему это удалось, а я не смог его нагрузить.

Давление ни при чем. Ожидания ни при чем. Ничего такого. Просто в нужные моменты он играл слишком хорошо. Но что есть, то есть.

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