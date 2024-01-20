Циньвэнь Чжэн рассказала о любимой песне в караоке

Теги Australian Open WTA Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала любовь к караоке.

После победы над Яфань Ван в третьем круге Australian Open ее об этом расспросила Андреа Петкович.

– Мы знаем, что ты любишь караоке. Какую песню ты чаще всего поешь?

– Смотря на каком языке – английском, китайском или испанском.

– Все три.

– Только не говори, что мне придется петь.

– Нет, нет.

– На английском мне очень нравится Love The Way You Lie. А на китайском выбрать сложно.

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1 комментарий
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Хорошая песня, одобряю))
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