Циньвэнь Чжэн рассказала о любимой песне в караоке

Циньвэнь Чжэн прокомментировала любовь к караоке.

После победы над Яфань Ван в третьем круге Australian Open ее об этом расспросила Андреа Петкович.

– Мы знаем, что ты любишь караоке. Какую песню ты чаще всего поешь?

– Смотря на каком языке – английском, китайском или испанском.

– Все три.

– Только не говори, что мне придется петь.

– Нет, нет.

– На английском мне очень нравится Love The Way You Lie. А на китайском выбрать сложно.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open