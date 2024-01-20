Циньвэнь Чжэн рассказала о любимой песне в караоке
Циньвэнь Чжэн прокомментировала любовь к караоке.
После победы над Яфань Ван в третьем круге Australian Open ее об этом расспросила Андреа Петкович.
– Мы знаем, что ты любишь караоке. Какую песню ты чаще всего поешь?
– Смотря на каком языке – английском, китайском или испанском.
– Все три.
– Только не говори, что мне придется петь.
– Нет, нет.
– На английском мне очень нравится Love The Way You Lie. А на китайском выбрать сложно.
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