Свитолина — Голубич: прогноз на матч Australian Open 2024

На Открытом чемпионате Австралии по теннису во многом тон задают молодые теннисистки, но в третьем круге женской сетки одиночного турнира болельщикам предстоит увидеть матч опытных Элины Свитолиной из Украины и швейцарки Виктории Голубич. Встреча состоится 20 января на Margaret Court Arena и начнется не ранее 13:00 по московскому времени.

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Australian Open: Элина Свитолина — Виктория Голубич прямая трансляция матча 20.01.2024

Элина Свитолина

Элина Свитолина в прошлом сезоне вернулась в большой теннис после рождения ребенка накануне Roland Garros и смогла удивить весь теннисный мир сразу дойдя до четвертьфинала. Дальшей ей сил не хватило. Многие посчитали тот успех разовым, но украинка уже через три недели подготовила новый сюрприз и дошла до полуфинала Уимблдона. Во второй половине сезона ее результаты пошли на спад. На US Open такого успеха уже достичь не удалось, тем не менее она после паузы находилась в третьей сотне мирового рейтинга, а сейчас поднялась в третий десяток. Хотя многие помнят, что высшей ее позицией была третья в 2017 году, но чтобы подняться туда нужно не только возвращать ту форму, но и подниматься до уровня тех самых молодых теннисисток.

Нынешний сезон Элина Свитолина начала в новозеландском Окленде, где смогла дойти до финала. Там ее соперницей была американка Коко Гауфф. Матч затянулся на три сета и решающий выиграла Коко. Тем не менее было очевидно, что Элина находится в хорошей форме. В первом круге Australian Open она встречалась с обладательницей уайлд-кард австралийкой Тайлой Престон и уверенно выиграла в двух сетах. Затем ей противостояла Виктория Томова из Болгарии, где все закончилось также. В первом поединке Элина дала выиграть сопернице три сета, во втором четыре. Если удастся пройти Викторию Голубич, то впереди может быть Ига Швентек.

Виктория Голубич

Для Виктории Голубич успешным стал сезон 2022 года, когда она смогла подняться в рейтинге в четвертый десяток, но год все равно завершила гораздо ниже. За всю карьеру она смогла выиграть три турнира WTA, два из которых были 125-тысячниками и одиннадцать челленджеров. Выход в третий круг турнира Большого шлема для нее тоже не является неожиданностью. В прежние годы она играла в четвертьфинале Уимблдона и Открытого чемпионата США. Другое дело, что единственным ТБШ, где она до сих пор не могла преодолеть барьер первого круга был Australian Open, но теперь и эта тема закрыта. Сезон Голубич начала, находясь на 85-й позиции мирового рейтинга и теперь стремится ее улучшить.

В матче первого круга швейцарка встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Уже тогда ее путь по сетке должен был прекратиться. Вероника находится в двадцатке сильнейших в рейтинге, была сеянной и фаворитом поединка. Однако Голубич проявила характер, первый сет выиграла на тай-брейке, безоговорочно уступила во втором со счетом 1 : 6, но ответила россиянке тем же в третьем. Дальше ее соперницей была Катерина Синякова из Чехии. Тут вновь пришлось играть три сета, причем опять Голубич уступила во втором, но в итоге она в третьем круге. Правда, нужно сказать, что оба матча были парадом невынужденных ошибок как со стороны Вероники, так и ее соперниц.

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Личные встречи

Ранее Элина и Вероника встречались всего один раз. Случилось это в 2019 году здесь же в Австралии. Украинка одержала безоговорочную победу.

15.01.2019. Элина Свитолина 2 : 0 Виктория Голубич

Прогноз

При таком количестве ошибок Виктории вряд ли что-то светит в предстоящей встрече. Свитолина теннисистка универсальная, умеющая на корте почти все. Если в первых двух поединках Голубич терпела и ждала ошибок соперниц, то в данном случае не будет ничего подобного. Свитолина быстро возьмет инициативу в свои руки и будет диктовать условия игры. Учитывая тот факт, что Алина к тому же находится в отличной форме, швейцарке придется очень тяжело. Украинка отлично атакует и играет на задней линии.

Все может завершиться в двух сетах в пользу Элины. У нее серия из шести побед в семи последних матчах. Букмекеры полностью на стороне Свитолиной. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,14, а на победу Голубич коэффициент 5,87. Еще есть хороший вариант поставить на тотал по геймам. Учитывая текущую форму соперниц, больше двух сетов мы не увидим, на тотал меньше 19 коэффициент 1,97.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024