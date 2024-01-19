Australian Open: Элина Свитолина — Виктория Голубич прямая трансляция матча 20.01.2024
Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Матч состоится 20 января и станет заключительным в этот игровой день, начало не ранее 13:00 по московскому времени.
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Свитолина — Голубич: прогноз на матч Australian Open 2024
Соперницы будут играть на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
В прошлом году Элина Свитолина показала свой несгибаемый характер, волю к победе и мастерство. О наличии всех этих качеств было известно давно. Другое дело, что специалисты и болельщики не ожидали, что украинка сможет так быстро набрать форму после рождения ребенка. Чуть более шести лет назад она занимала третье место в рейтинге женского мирового тенниса, но накануне прошлого сезона оказалась в третьей сотне. Возвращение получилось успешным Она дошла до четвертьфинала на Roland Garros, а затем до полуфинала на Уимблдоне. Сезон 2024 года она тоже начала отлично и дошла до финала на турнире в Окленде, где вынуждена была уступить американке Коко Гауфф. В двух первых поединках на Australian Open 2024 Свитолина отдала соперницам всего восемь геймов.
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Виктория Голубич тоже успешно прошла в третий круг, хотя ей пришлось изрядно помучиться в матчах со своими соперницами. В перовм курге она играла против россиянки Вероники Кудерметовой, а во втором против Катерины Синяковой из Чехии. В обоих случаях пришлось играть по три сета, в каждом из них теннисистки очень много ошибались. Дважды Виктория просто перетерпела соперниц, у них ошибок оказалось больше. Победа над чешкой позволила швейцарке в пятый раз в карьере выйти в третий круг турнира Большого шлема. Ранее трижды ей удавалось это сделать в Австралии и один раз на Открытом чемпионате США. В матче со Свитолиной есть стимул впервые достичь четвертого круга.
Но сделать это будет очень сложно. Элина много ошибаться не будет, станет навязывать свой теннис, больше атаковать и завершиться матч может так же, как их единственный поединок в 2019 году здесь же в Австралии, где Свитолина отдала только три гейма. Букмекеры отдают украинке большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,14, на победу Голубич коэффициент 5,87.
Расписание Australian Open 2024