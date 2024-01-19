Australian Open: Элина Свитолина — Виктория Голубич прямая трансляция матча 20.01.2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Матч состоится 20 января и станет заключительным в этот игровой день, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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Свитолина — Голубич: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы будут играть на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В прошлом году Элина Свитолина показала свой несгибаемый характер, волю к победе и мастерство. О наличии всех этих качеств было известно давно. Другое дело, что специалисты и болельщики не ожидали, что украинка сможет так быстро набрать форму после рождения ребенка. Чуть более шести лет назад она занимала третье место в рейтинге женского мирового тенниса, но накануне прошлого сезона оказалась в третьей сотне. Возвращение получилось успешным Она дошла до четвертьфинала на Roland Garros, а затем до полуфинала на Уимблдоне. Сезон 2024 года она тоже начала отлично и дошла до финала на турнире в Окленде, где вынуждена была уступить американке Коко Гауфф. В двух первых поединках на Australian Open 2024 Свитолина отдала соперницам всего восемь геймов.

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Виктория Голубич тоже успешно прошла в третий круг, хотя ей пришлось изрядно помучиться в матчах со своими соперницами. В перовм курге она играла против россиянки Вероники Кудерметовой, а во втором против Катерины Синяковой из Чехии. В обоих случаях пришлось играть по три сета, в каждом из них теннисистки очень много ошибались. Дважды Виктория просто перетерпела соперниц, у них ошибок оказалось больше. Победа над чешкой позволила швейцарке в пятый раз в карьере выйти в третий круг турнира Большого шлема. Ранее трижды ей удавалось это сделать в Австралии и один раз на Открытом чемпионате США. В матче со Свитолиной есть стимул впервые достичь четвертого круга.

Но сделать это будет очень сложно. Элина много ошибаться не будет, станет навязывать свой теннис, больше атаковать и завершиться матч может так же, как их единственный поединок в 2019 году здесь же в Австралии, где Свитолина отдала только три гейма. Букмекеры отдают украинке большое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,14, на победу Голубич коэффициент 5,87.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024