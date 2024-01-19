Синнер о своей ракетке: «Я даже не знаю ее характеристики»

Теги Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о своей ракетке.

Джим Курьер попросил его раскрыть характеристики ракетки в интервью на корте после победы над Себастьяном Баесом во втором круге Australian Open (6:0, 6:1, 6:3).

– Это секрет.

Нет, если честно, многие игроки спрашивают, что у меня за ракетка. Но она совсем обычная.

Если честно, я даже не знаю...

– Ты постоянно говоришь «если честно» – это указывает, что ты врешь. Признайся, друг.

(Смеется). Я даже не знаю характеристики ракетки. Если честно.

– Что это за серый материал на ободе? Я-то знаю, но расскажи зрителям.

– Это небольшое утяжеление. Если приклеить его в середину обода, это добавляет стабильности. Наверное.

Но я не менял ракетку уже 3-4 года и сейчас не хочу. Мы пробовали разные струны, но это совсем обычная ракетка.

– Тут написано, что натяжка 28 кг. Это правда?

– Да. Было бы меньше, я бы лупил в забор.

– 28 – это довольно много. Сейчас у большинства 24-25. Тебе нужна натяжка посильнее для контроля?

– Да, потому что мне страшно, что мяч улетит в аут по длине. Такая натяжка позволяет мне бить посильнее. Иначе все бы летело в аут.

И я не люблю играть, когда ветрено. Сегодня ветра не было, так что все отлично.

– Наконец-то честный ответ. Ты не любишь ветер.

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