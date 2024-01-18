Швентек о том, что слушала, выходя на корт: «Rolling Stones. Когда я полностью сосредоточена, прокручиваю в голове одну и ту же песню на протяжении всего матча»

Теги Australian Open WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек слушала Rolling Stones перед матчем с Даниэль Коллинс.

Она обыграла американку во втором круге Australian Open – 6:4, 3:6, 6:4.

– Вы выходили на корт в наушниках. Какая песня в них играла, каких исполнителей вы обычно слушаете и чего вы хотите от музыки в этой ситуации?

– Я слушала Rolling Stones. Мне кажется, когда я полностью сосредоточена, я прокручиваю в голове одну и ту же песню на протяжении всего матча. Музыка заряжает меня энергией, и я могу сосредоточиться только на песне, которая продолжает играть у меня в голове, и на технических элементах.

Не люблю, когда мозг переключается на песни, которые играют на переходе, потому что они каждый раз разные. Я хочу и дальше слышать Rolling Stones.

– Какую песню?

– Не хочу отвечать, потому что уже говорила пару раз, и песня превращалась в гимн турнира или типа того. И это портило ее эффект для меня. Не хочу говорить (улыбается).

На первом «Ролан Гаррос», который я выиграла, я слушала Welcome to the Jungle. Потом я вообще не могла ее слышать из-за всей шумихи, которую она наделала.

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6 комментариев
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песня видимо была "Anybody Seen My Baby?" 😁
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Учитывая её любовь одеваться в чёрное, наверное это была Paint it, black
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Ответ Johan Weiss
песня видимо была "Anybody Seen My Baby?" 😁
Ну или Satisfaction
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Хороший выбор Ига👌.
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Ответ Johan Weiss
песня видимо была "Anybody Seen My Baby?" 😁
Или "Brown Sugar"
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