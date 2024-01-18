Калинская о тейпе на плече: «Чувствую, мячи немного тяжелые»

Анна Калинская рассказала, почему играет с тейпом на плече.

На Australian Open она впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема».

«Это больше протекция. Уже две недели наклеиваем тейп, начиная с австралийской серии. Чувствую, мячи немного тяжелые. Непросто, когда играешь против ветра, поэтому это больше для перестраховки», – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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