Калинская о тейпе на плече: «Чувствую, мячи немного тяжелые»

Теги Теннис

Анна Калинская рассказала, почему играет с тейпом на плече.

На Australian Open она впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема».

«Это больше протекция. Уже две недели наклеиваем тейп, начиная с австралийской серии. Чувствую, мячи немного тяжелые. Непросто, когда играешь против ветра, поэтому это больше для перестраховки», – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский. 

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5 комментариев
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Хрустальная Аня... 🥹🥹🥹🥹 Такой талант,травмы все портят)))
+6
-1
+5
Ответ Никита Михайлов
Хрустальная Аня... 🥹🥹🥹🥹 Такой талант,травмы все портят)))
Она из своего поколения пережила многих кого считали талантливые, они уже закончили свои карьеры из-за травм, а Аня до сих пор старается
+3
0
+3
Ане здоровья и удачи в следующих матчах!
+1
0
+1
Ответ Михаил Пригода
Она из своего поколения пережила многих кого считали талантливые, они уже закончили свои карьеры из-за травм, а Аня до сих пор старается
это точно - Жук, Первушина, Лапко, Вихлянцева, плюс американки
+1
0
+1
Ответ Добрый Андрей
это точно - Жук, Первушина, Лапко, Вихлянцева, плюс американки
Туда же можно Куличкову отправить
+1
0
+1
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