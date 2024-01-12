Australian Open. Квалификация. Финал. Корнеева сыграет с Бондар, Полина Кудерметова – с Ферро

Теги Australian Open результаты WTA Вероника Кудерметова Анастасия Захарова Алина Корнеева Мария Тимофеева Теннис

Четыре россиянки в пятницу поборются за выход в основную сетку Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Финал

Симона Уолтер (Швейцария) – Анастасия Захарова (Россия)

Мария Тимофеева (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Анна Бондар (Венгрия) – Алина Корнеева (Россия)

Полина Кудерметова (Россия) – Фиона Ферро (Франция)

 

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