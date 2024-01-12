Australian Open. Квалификация. Финал. Корнеева сыграет с Бондар, Полина Кудерметова – с Ферро
Четыре россиянки в пятницу поборются за выход в основную сетку Australian Open.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Финал
Симона Уолтер (Швейцария) – Анастасия Захарова (Россия)
Мария Тимофеева (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)
Анна Бондар (Венгрия) – Алина Корнеева (Россия)
Полина Кудерметова (Россия) – Фиона Ферро (Франция)