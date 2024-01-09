Стефанос Циципас: «Джокович постоянно прогрессирует, и сейчас я вижу Новака, который лучше, чем в 2020-м»

Теги Новак Джокович ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас восхищен уровнем игры Новака Джоковича.

«Он постоянно прогрессирует, и сейчас я вижу Новака Джоковича, который лучше, чем в 2020-м. В матче с Новаком нужно быть в лучшей форме. С ним нет никаких поблажек. Нельзя расслабляться ни на один розыгрыш, поэтому нужна максимальная концентрация. Временами трудно сопротивляться и придумать хоть что-то, потому что его игра строится на стратегии, но в то же время на простоте. Он не мудрит, не усложняет.

Он поразительно гибкий, у него такие растяжка и точность ударов, он так бегает. Он не самый высокий в туре, но у него одна из самых крутых подач. Перед любым матчем с Новаком мы знаем, что это серьезное испытание, и чаще всего пройти его не удается».

У грека две победы над Джоковичем за 13 личных встреч.

«Да, и я много их анализировал. Так что посмотрим».

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2 комментария
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Как говорил Гераклит, и река уже не та, и ты уже не тот)
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