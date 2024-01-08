Андрей Рублев: «Так приятно начать сезон с титула. Это придаст мне уверенности на Australian Open»

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы в Гонконге.

В финале он обыграл Эмиля Руусувуори 6:4, 6:4 и взял 15-й титул в карьере.

«Испытываю прекрасные чувства. Мне очень понравилась эта неделя здесь, в Гонконге. Так приятно начать сезон с титула. Мне понравился город, турнир, и я показал хороший теннис.

Весь турнир я провел на хорошем уровне. И в финале показал качественную игру. Это придаст мне уверенности на Australian Open».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе