Свитолина о выходе в финал в Окленде: «Играла так, будто завтра не наступит»

Теги WTA ASB Classic Элина Свитолина Сиюй Ван Теннис

Элина Свитолина прокомментировала победу над Ван Сиюй в полуфинале в Окленде.

Она выиграла 2:6, 6:4, 6:3 и вышла в 21-й финал в карьере.

«Сегодня мне было очень трудно. Первые три матча тоже были очень тяжелыми. Вчера мы поздно закончили, я легла в два ночи.

Было непросто, нужно было себя заставлять. Я играла так, будто завтра не наступит. Старалась бороться и отдать все ради этой победы».

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