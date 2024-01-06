Свитолина о выходе в финал в Окленде: «Играла так, будто завтра не наступит»
Элина Свитолина прокомментировала победу над Ван Сиюй в полуфинале в Окленде.
Она выиграла 2:6, 6:4, 6:3 и вышла в 21-й финал в карьере.
«Сегодня мне было очень трудно. Первые три матча тоже были очень тяжелыми. Вчера мы поздно закончили, я легла в два ночи.
Было непросто, нужно было себя заставлять. Я играла так, будто завтра не наступит. Старалась бороться и отдать все ради этой победы».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе