Зверев о матче с Де Минауром: «Он обыграл Новака в двух сетах – значит, играет очень хорошо»

Теги ATP Александр Зверев Алекс де Минаур United Cup Теннис

Александр Зверев рассказал, что ждет от встречи с Алексом де Минауром.

Они сыграют в полуфинале United Cup в Сиднее. Немец ведет в личных встречах 6-1.

– Честно говоря, я не знал, что веду 6-1. Но он сейчас показывает лучший теннис в жизни. Он обыграл Новака в двух сетах – значит, играет очень хорошо.

Последний раз мы с де Минауром играли, наверное, в 2022-м в Риме, так что это было довольно давно. С тех пор он стал лучше, приблизился к топ-10.

Конечно, лучше иметь за собой такое преимущество по личным встречам, чем не иметь, но я ожидаю очередной тяжелый матч. Особенно здесь – я думаю, что он, команда и вся Австралия будут очень мотивированы. Болельщики на трибунах определенно сыграют в этом большую роль.

– Вы упомянули, что он [де Минаур] спрогрессировал. Что именно у него хорошо получается?

– В первую очередь, подача. Из всего, в чем он прибавил, подача выделяется больше всего. Он всегда был быстрым, всегда хорошо играл на приеме, на задней линии, но у него никогда не было сильной подачи. Это изменилось примерно в последние два года, может, 18 месяцев. Он очень мощно и разнообразно подает. Думаю, это его главный прогресс в последние полтора года.

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1 комментарий
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Демон вышел на тропу... )
но есть большие сомнения, что Зверев ему по зубам...
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