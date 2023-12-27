Циципас о травмах: «Хочу принести стране олимпийскую медаль и выиграть ТБШ. Надеюсь, в 2024-м меня ничто не будет ограничивать»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас подвел итоги предсезонки.

«Не получилось подготовиться так, как мне было нужно: я тренировался не во все запланированные недели. Тем не менее я провел время с семьей и несколько недель старался решить все эти [физические проблемы], и я считаю, что это дало результаты: я много дней занимался реабилитацией и посвятил себя полному выздоровлению».

В 2023-м Циципас дошел до финала Australian Open. Он рассказал о целях на следующий сезон.

«Благодаря этому я буду уверен в себе. Но я не вспоминаю произошедшее в Австралии в этом году, и на этом не зацикливаюсь. Я планирую перезагрузиться и в следующем сезоне добиться чего-то совершенного нового, можно сказать, другого качества тенниса.

Конечно, я хочу принести стране олимпийскую медаль, это моя цель. Я хочу выиграть «Большой шлем», это еще одна моя цель. Конечно, для этого нужно быть здоровым, потому что в прошедшем сезоне были периоды, когда определенные обстоятельства не позволяли мне выступать на 100%. Я говорю о ситуациях, которые произошли после Australian Open и ближе к концу сезона.

Я надеюсь, что меня ничто не будет ограничивать и я продолжу бороться в 2024-м.

Игроки высокого уровня подстегивают друг друга показывать максимум возможностей. Я думаю, что настал момент, когда теннис в каком-то смысле достиг пика. Мне повезло, что я играю в эту эпоху, потому что она постоянно развивается и достигает новых высот.

Моя цель – повышать свой уровень и развивать свой теннис, чтобы конкурировать с этими игроками, потому что это самые натренированные, сильные и выносливые теннисисты за долгое время».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пишите суперновость
Djokovic wants to emulate Brady and play on into his 40s
https://www.reuters.com/sports/tennis/djokovic-wants-emulate-brady-play-into-his-40s-2023-12-27/
+1
0
+1
Хочешь медаль ОИ тренируй микст с Саккари, хочешь выиграть ТБШ тренируй микст с Бадосой, призрачные надежды есть‼️
0
0
0
Понятно, Циципас всё ещё на стадии отрицания.
0
0
0
Ответ dedpihto59
Хочешь медаль ОИ тренируй микст с Саккари, хочешь выиграть ТБШ тренируй микст с Бадосой, призрачные надежды есть‼️
приятно прочитать объективный комент бинго!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий