Циципас о травмах: «Хочу принести стране олимпийскую медаль и выиграть ТБШ. Надеюсь, в 2024-м меня ничто не будет ограничивать»

Стефанос Циципас подвел итоги предсезонки.

«Не получилось подготовиться так, как мне было нужно: я тренировался не во все запланированные недели. Тем не менее я провел время с семьей и несколько недель старался решить все эти [физические проблемы], и я считаю, что это дало результаты: я много дней занимался реабилитацией и посвятил себя полному выздоровлению».

В 2023-м Циципас дошел до финала Australian Open. Он рассказал о целях на следующий сезон.

«Благодаря этому я буду уверен в себе. Но я не вспоминаю произошедшее в Австралии в этом году, и на этом не зацикливаюсь. Я планирую перезагрузиться и в следующем сезоне добиться чего-то совершенного нового, можно сказать, другого качества тенниса.

Конечно, я хочу принести стране олимпийскую медаль, это моя цель. Я хочу выиграть «Большой шлем», это еще одна моя цель. Конечно, для этого нужно быть здоровым, потому что в прошедшем сезоне были периоды, когда определенные обстоятельства не позволяли мне выступать на 100%. Я говорю о ситуациях, которые произошли после Australian Open и ближе к концу сезона.

Я надеюсь, что меня ничто не будет ограничивать и я продолжу бороться в 2024-м.

Игроки высокого уровня подстегивают друг друга показывать максимум возможностей. Я думаю, что настал момент, когда теннис в каком-то смысле достиг пика. Мне повезло, что я играю в эту эпоху, потому что она постоянно развивается и достигает новых высот.

Моя цель – повышать свой уровень и развивать свой теннис, чтобы конкурировать с этими игроками, потому что это самые натренированные, сильные и выносливые теннисисты за долгое время».

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