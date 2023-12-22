Рублев о том, что проиграл первые 9 четвертьфинало на ТБШ: «Хоть в чем-то я первый»

Андрей Рублев прокомментировал то, что проиграл все 9 четвертьфиналов ТБШ.

Он единственный игрок в истории, уступивший в первых девяти матчах 1/4 на «Больших шлемах».

«Я даже не знал, что у меня 0:9 в четвертьфиналах, и я что я единственный игрой с такой статистикой. Я не знал, но это меня улыбнуло. Хоть в чем-то я первый.

Трудно не реализовать ни одного шанса из девяти. Это меня немного расслабило, потому что хотя бы один из 10 я должен реализовать. Так что, наверное, следующий четвертьфинал я выиграю. Я не расслабляюсь, но смотрю на это в положительном ключе».

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