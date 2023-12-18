Муратоглу о возвращении Осаки: «Это лучшие новости для женского тенниса. WTA нужны суперзвезды»
Патрик Муратоглу прокомментировал возвращение в тур Наоми Осаки.
«Думаю, это лучшие новости для женского тенниса. Теперь есть Коко Гауфф и Наоми Осака. Конечно, есть и много других теннисисток, но это две суперзвезды.
WTA нужны суперзвезды. У нас было так много прекрасных лет с Сереной, Винус и Марией Шараповой – они огромные звезды. И чтобы привлечь внимание к женскому теннису, нужны такие игроки.
Так что я очень рад возвращению Наоми. Думаю, она сможет хорошо выступать. Кажется, она очень мотивирована».
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