Муратоглу о возвращении Осаки: «Это лучшие новости для женского тенниса. WTA нужны суперзвезды»

Теги WTA Патрик Муратоглу Наоми Осака Теннис

Патрик Муратоглу прокомментировал возвращение в тур Наоми Осаки.

«Думаю, это лучшие новости для женского тенниса. Теперь есть Коко Гауфф и Наоми Осака. Конечно, есть и много других теннисисток, но это две суперзвезды.

WTA нужны суперзвезды. У нас было так много прекрасных лет с Сереной, Винус и Марией Шараповой – они огромные звезды. И чтобы привлечь внимание к женскому теннису, нужны такие игроки.

Так что я очень рад возвращению Наоми. Думаю, она сможет хорошо выступать. Кажется, она очень мотивирована».

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1 комментарий
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суперзвезды-то нужны, Осака тут причем? и да, нужны суперзвёзды, а не супер#####.
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