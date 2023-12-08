Циципас о травме спины: «После итогового турнира я несколько дней с трудом выбирался из кровати»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал о травме спины.

Из-за нее он снялся с итогового турнира ATP по ходу второго матча в группе.

«Ситуация улучшается. Я каждый день много всего делаю, чтобы снизить боль и как можно быстрее вернуться в норму. На это нужно время. Я все еще не на 100 процентов здоров.

Травма была болезненной. Метафорически болезненной – потому что я не смог завершить последний турнир сезона.

И физически неделю или две было очень больно. После итогового турнира я несколько дней с трудом выбирался из кровати.

Сейчас я на пути к тому, чтобы вернуться к прежнему состоянию – здоровому и без боли. Если не получится – а я надеюсь, что получится, – придется искать другой путь».

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