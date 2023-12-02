Александр Бублик: «Рождение ребенка 100% повлияло на меня и мою карьеру. Медленно, но верно я меняюсь»

Александр Бублик заявил, что хочет меняться ради сына.

В августе прошлого года у них с женой родился сын, которого назвали Василием.

«В моем случае рождение ребенка 100% повлияло на меня и мою карьеру. Это ответственность. Он же растет и потом будет смотреть на отца и делать так же. В некоторых моментах мы постараемся этого избежать (смеется).

Поэтому [отцовство] меня как-то меняет – медленно, но верно. Надеюсь, однажды я смогу стать отличным примером для своего сына и других маленьких болельщиков нашего спорта», – цитирует Бублика «Чемпионат».

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