Фоньини отыграл два матчбола у Баутиста-Агута и победил на «Челленджере» в Валенсии

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Фабио Фоньини Роберто Баутиста-Агут Теннис

Фабио Фоньини обыграл Роберто Баутиста-Агута в финале «Челленджера» в Валенсии – 3:6, 7:6(8), 7:6(3).

Во втором сете Фоньини ушел с двух матчболов: при счете 4:5 на подаче соперника и при счете 7:8 на тай-брейке.

В решающем сете Фоньини дважды выходил вперед с брейком, но Баутиста-Агут сравнивал счет.

Для Фоньини это первый титул с 2019 года, когда он победил на «Мастерсе» в Монте-Карло.

36-летний итальянец выиграл девять турниров на уровне ATP, а это его седьмая победа на «Челленджерах» (первая с 2010-го).

В понедельник Фоньини поднимется со 131-й строчки рейтинга на 107-ю.

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5 комментариев

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dedpihto59
Красавчик👍‼️
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закрыт по беспределу
Фоник офигенно крут канеш. Всё так же регулярно доставляет проблемы всем подряд.
+4
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Евгений Фабиянчук
Заголовок прям готовая реплика для статьи в духе «где они сейчас?»
+1
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sashati
Ответ -виталик -
В чем крут.... Где он, где Джокович.....
Будьте снисходительны.. Только небо состоит из одних звезд.
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