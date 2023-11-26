Фоньини отыграл два матчбола у Баутиста-Агута и победил на «Челленджере» в Валенсии

обыграл в финале «Челленджера» в Валенсии – 3:6, 7:6(8), 7:6(3).

Во втором сете Фоньини ушел с двух матчболов: при счете 4:5 на подаче соперника и при счете 7:8 на тай-брейке.

В решающем сете Фоньини дважды выходил вперед с брейком, но Баутиста-Агут сравнивал счет.

Для Фоньини это первый титул с 2019 года, когда он победил на «Мастерсе» в Монте-Карло.

36-летний итальянец выиграл девять турниров на уровне , а это его седьмая победа на «Челленджерах» (первая с 2010-го).

В понедельник Фоньини поднимется со 131-й строчки рейтинга на 107-ю.

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