Джокович о том, что приехал на Кубок Дэвиса прямо с итогового: «Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Теннис

Новак Джокович не хочет искать оправдания поражениям в Кубке Дэвиса.

– Позади длинный сезон. Вы приехали сюда прямо из Турина. Насколько тяжело психологически и физически поддерживать себя на должном уровне?

– Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание. Что есть, то есть. Нужно просто пожать друг другу руки и двигаться дальше.

Очевидно, что это тяжело переварить. На этой неделе я старался себя настроить и мотивировать. Я думал об этой неделе, о нашей команде в Кубке Дэвиса на протяжении всего сезона.

Да, я пытался внести свой вклад. В первый раз [против Великобритании] удалось, но сегодня не получилось.

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41 комментарий

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bars1998
Вообще смешно смотреть когда сравнивают там Алькараса, Руне и Синера с Сербом ) Там разница между ними 16 и 14 лет соответственно. То есть он им в отцы годится практически, То что Серб в 36 лет так гоняет молодое и среднее поколение это просто феноменально в теннисе)
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Nikolay Stavrogin
Ответ Тёма Тёма
Синнер - точно также из Турина приехал. Все были уставшие. Синнер - помоложе и сильно играет, как ни круто. Джок - легенда и без этого конкретного кубка.
Синнер не совсем точно так же приехал. У Джоковича за неделю перед итогом ещё победный Париж с отравлением, а Синнер там снялся со 2го матча, чтобы подойти в максимальных кондициях к итогу.
Чуть посвежее он тут объективно, но это издержки победителей, никаких оправданий, просто констатация
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dedpihto59
Ответ Никита Михайлов
Не оправдывайся,серп!! Макаронник всю азиатскую серию отпахал,пока ты отдыхал в Монако))))
Так он как раз и не пытается оправдаться, и вины с себя не снимает☝️
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bars1998
Те кто про Синера пишут, вы хоть возрасты их по смотрели?🤣🤣🤣🤣 Одному 36 другому 22 , РАЗНИЦА 14 ЛЕТ!! При чем Серб Париж полностью сыграл, когда Грешник снялся после первого матча ( Хотя понятно много сыграл до этого )
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Ан Кот
спасибо Новаку за прекрасный сезон и игру которая доставляла удовольствие истинным ценителям тенниса!
а под конец сезона Новак сделал и подарок хейтерам- должна же быть и у тех несчастных какая-то радость в жизни 😁
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Тёма Тёма
Синнер - точно также из Турина приехал. Все были уставшие. Синнер - помоложе и сильно играет, как ни круто. Джок - легенда и без этого конкретного кубка.
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bobodo12
Во всём виноват Алькарас! 😊 С него всё началось. В планах Новака был только КД, остальное - так-сяк, что получится. А
этот Алькарас завалил всю Азию, тем самым толкнув Джоковича на ложный путь.
И Янник тоже виноват! Зачем он разбудил спящего в группе Новака и втащил его в пф? Злой Новак отшлёпал, конечно, мальчишек, чтоб не безобразничали, выпустил пар, но на КД запала уже не хватило.
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bars1998
Ответ Serge Vendino
Синнер не так же что ли?
Синер на 14 младше как бы)
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zzzeeerrrooo
Ответ Тёма Тёма
Синнер - точно также из Турина приехал. Все были уставшие. Синнер - помоложе и сильно играет, как ни круто. Джок - легенда и без этого конкретного кубка.
У него есть этот кубок
Тогда до 3 играли
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Виктор Морев
Ответ VaD
Мы в очередной раз убедились в том, о чем, в принципе, знали уже давно. Во-первых, Джокович плывёт ментально в матчах за сборную. Во-вторых, серб проваливается на турнирах с усиленными дорпинг-контролем. В-третьих, он ужасный парный игрок: всего один титул за карьеру и отрицательный баланс побед и поражений. Главная причина - ужасная игра у сетки, которая в паре имеет огромное значение. Это к слову об универсальности серба, сложившейся в эпоху унификации покрытий, когда быстрого харда в туре практически не осталось, а траву подвели под скорость среднего харда. Поэтому игра у сетки в современном отодвинутым на заднюю линию теннисе в одиночном разряде имеет мизерное значение. А жаль, ведь слета нельзя сыграть за счет силы или скорости, а необходимо прежде всего чувство мяча, то есть исконно теннисный талант, по которому Джокович с запасом является худшим в "Большой тройке".
вот ты так и неответил на вопрос, где одиночный Титул Итогового у Надаля (за весь период его участия на турнире, где играют только Лучшие Теннисисты Нашей Планеты Земля.) ведь если допустим ты считаешь Надаля одним из лучших за всю Историю этой игры, то согласись, что за столько лет его карьеры, он был обязан взять хотя бы один Итоговый турнир ATP. тот самый Итоговый турнир, где играют только Лучшие.
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Iva_Nova
Ответ Никита Михайлов
Было 0-40 на подаче Синнера,три матч бола блин не выиграть,вы шутите ?
Ну так это именно 0:40, а не 40:0. Это две больших разницы :)
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Leo Bonart
Ответ Stas Salesov
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Поклонники Рафазаи после АО22 что-то говорят за допинг у других!?
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Iva_Nova
Ответ Никита Михайлов
Ему должно быть стыдно в глаза смотреть своим болельщикам за 40-0 ..... Даже Федерер и Надаль не опускались до такого)))
Не было никакого 40:0, матч вы вряд ли смотрели :)
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Виктор Морев
Ответ Jefri AG
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Джокович для себя и для своей Страны принёс двадцать четыре (24) одиночных Титула на турнирах Большого Шлема. выигрывал Кубок Дэвиса и медаль Олимпийских Игр, брал многократно Итоговый турнир.
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Leo Bonart
Ответ Тёма Тёма
Синнер - точно также из Турина приехал. Все были уставшие. Синнер - помоложе и сильно играет, как ни круто. Джок - легенда и без этого конкретного кубка.
Восстанавливаемость в возрасте Синнера априори лучше
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Виктор Морев
Ответ VaD
Мы в очередной раз убедились в том, о чем, в принципе, знали уже давно. Во-первых, Джокович плывёт ментально в матчах за сборную. Во-вторых, серб проваливается на турнирах с усиленными дорпинг-контролем. В-третьих, он ужасный парный игрок: всего один титул за карьеру и отрицательный баланс побед и поражений. Главная причина - ужасная игра у сетки, которая в паре имеет огромное значение. Это к слову об универсальности серба, сложившейся в эпоху унификации покрытий, когда быстрого харда в туре практически не осталось, а траву подвели под скорость среднего харда. Поэтому игра у сетки в современном отодвинутым на заднюю линию теннисе в одиночном разряде имеет мизерное значение. А жаль, ведь слета нельзя сыграть за счет силы или скорости, а необходимо прежде всего чувство мяча, то есть исконно теннисный талант, по которому Джокович с запасом является худшим в "Большой тройке".
Джокович является Лучшим игроком задней линии в Большой Тройке. и за Всю Историю Мирового Профессионального Тенниса.
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Виктор Морев
Ответ CarpaCruciana
После 40:0, чудодействие закончилось, благо офицеры WADA постарались! Карета превратилась в тыкву и дноле феерично слил не только сингл, но и дабл матч))) Кец пытался и пыхтел в одиночку, но сорокноле был безукоризнен и бил в сетку с маниакальным упорством! Так похоронить сборную - это конечно похлеще 24 шлемов, просто ухахахаха!!!
Бычок Надаль-ка Пыхтел (всю карьеру) но не до Пыхтел.
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Никита Михайлов
Ответ CarpaCruciana
После 40:0, чудодействие закончилось, благо офицеры WADA постарались! Карета превратилась в тыкву и дноле феерично слил не только сингл, но и дабл матч))) Кец пытался и пыхтел в одиночку, но сорокноле был безукоризнен и бил в сетку с маниакальным упорством! Так похоронить сборную - это конечно похлеще 24 шлемов, просто ухахахаха!!!
)))))))
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bars1998
Ответ Евгений Фабиянчук
я вот, если честно, всё жду, когда какой-нибудь местный гений предоставит теорию о том, что КД (как и олимпиада) важнее побед на тбш, мастерсах и итоговых)) но что-то филонят гении)
Иван же есть который пишет то что Джокович отдал шлем Алькарасу это чуть ли не великое достижение нового поколения и провал Серба,а то что Серб забрал три остальных шлема это так мелочи 😅😁
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Виктор Морев
Ответ VaD
Мы в очередной раз убедились в том, о чем, в принципе, знали уже давно. Во-первых, Джокович плывёт ментально в матчах за сборную. Во-вторых, серб проваливается на турнирах с усиленными дорпинг-контролем. В-третьих, он ужасный парный игрок: всего один титул за карьеру и отрицательный баланс побед и поражений. Главная причина - ужасная игра у сетки, которая в паре имеет огромное значение. Это к слову об универсальности серба, сложившейся в эпоху унификации покрытий, когда быстрого харда в туре практически не осталось, а траву подвели под скорость среднего харда. Поэтому игра у сетки в современном отодвинутым на заднюю линию теннисе в одиночном разряде имеет мизерное значение. А жаль, ведь слета нельзя сыграть за счет силы или скорости, а необходимо прежде всего чувство мяча, то есть исконно теннисный талант, по которому Джокович с запасом является худшим в "Большой тройке".
на каких турнирах Он проваливается ? Кубок Дэвиса Он Брал. Олимпийскую медаль Он Брал, убрал Роддика по пути к ней. Итоговый турнир Он Брал. Роланд Гаррос Он Брал (ты же не будешь отрицать, что, на RG есть усиленный допинг-контроль, а то что-ж получится, что Надаль-ка свои Роланд Гаррос-овские рекорды установил на турнире с пониженным допинг-контролем..)
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Serge Vendino
Синнер не так же что ли?
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Евгений Фабиянчук
я вот, если честно, всё жду, когда какой-нибудь местный гений предоставит теорию о том, что КД (как и олимпиада) важнее побед на тбш, мастерсах и итоговых)) но что-то филонят гении)
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Виктор Морев
Ответ Никита Михайлов
Было 0-40 на подаче Синнера,три матч бола блин не выиграть,вы шутите ?
подача соперника в Мужском Теннисе, это, именно подача в Мужском Теннисе. разница с женской подачей, гигантская !
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exshepardjack
Ответ Nikolay Stavrogin
Синнер не совсем точно так же приехал. У Джоковича за неделю перед итогом ещё победный Париж с отравлением, а Синнер там снялся со 2го матча, чтобы подойти в максимальных кондициях к итогу. Чуть посвежее он тут объективно, но это издержки победителей, никаких оправданий, просто констатация
а до парижа у синнера азия и что?
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Leo Bonart
Ответ bars1998
Иван же есть который пишет то что Джокович отдал шлем Алькарасу это чуть ли не великое достижение нового поколения и провал Серба,а то что Серб забрал три остальных шлема это так мелочи 😅😁
Причем в отличие от uso21 именно что отдал - четыре сета на траве Джокович отыграл без первой подачи
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Stas Salesov
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Не неси бред
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Nikolay Stavrogin
Ответ exshepardjack
а до парижа у синнера азия и что?
А у Джоковича до Парижа 4 финала шлема и 3 победы.
Смысл притянутых за уши аргументов?
3 турнира Подряд с игрой до финальных стадий Всегда влияют на усталость больше, чем 2 подряд, глупо с этим спорить.
Не его никто не заставлял выигрывать всё подряд перед кубком Дэвиса)
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Daaannn1k
Ответ exshepardjack
а до парижа у синнера азия и что?
так в конце сообщения написано "никаких оправданий, просто констатация" !
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S.Graf
И здесь твинки-мультиботы набежали, никак не нарадуются
пхх))))
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