Джокович о том, что приехал на Кубок Дэвиса прямо с итогового: «Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание»
Новак Джокович не хочет искать оправдания поражениям в Кубке Дэвиса.
– Позади длинный сезон. Вы приехали сюда прямо из Турина. Насколько тяжело психологически и физически поддерживать себя на должном уровне?
– Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание. Что есть, то есть. Нужно просто пожать друг другу руки и двигаться дальше.
Очевидно, что это тяжело переварить. На этой неделе я старался себя настроить и мотивировать. Я думал об этой неделе, о нашей команде в Кубке Дэвиса на протяжении всего сезона.
Да, я пытался внести свой вклад. В первый раз [против Великобритании] удалось, но сегодня не получилось.
Чуть посвежее он тут объективно, но это издержки победителей, никаких оправданий, просто констатация
а под конец сезона Новак сделал и подарок хейтерам- должна же быть и у тех несчастных какая-то радость в жизни 😁
этот Алькарас завалил всю Азию, тем самым толкнув Джоковича на ложный путь.
И Янник тоже виноват! Зачем он разбудил спящего в группе Новака и втащил его в пф? Злой Новак отшлёпал, конечно, мальчишек, чтоб не безобразничали, выпустил пар, но на КД запала уже не хватило.
Тогда до 3 играли
Смысл притянутых за уши аргументов?
3 турнира Подряд с игрой до финальных стадий Всегда влияют на усталость больше, чем 2 подряд, глупо с этим спорить.
Не его никто не заставлял выигрывать всё подряд перед кубком Дэвиса)
пхх))))