Джокович о том, что приехал на Кубок Дэвиса прямо с итогового: «Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание»

Новак Джокович не хочет искать оправдания поражениям в Кубке Дэвиса.

– Позади длинный сезон. Вы приехали сюда прямо из Турина. Насколько тяжело психологически и физически поддерживать себя на должном уровне?

– Не хочу об этом говорить, потому что будет звучать как оправдание. Что есть, то есть. Нужно просто пожать друг другу руки и двигаться дальше.

Очевидно, что это тяжело переварить. На этой неделе я старался себя настроить и мотивировать. Я думал об этой неделе, о нашей команде в Кубке Дэвиса на протяжении всего сезона.

Да, я пытался внести свой вклад. В первый раз [против Великобритании] удалось, но сегодня не получилось.

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