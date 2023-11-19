Турин продлил лицензию на проведение итогового турнира ATP до 2027 года (Sky Sport Italy)
Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине до 2027 года включительно.
Об этом сообщает Sky Sport Italy. По данным издания, в ближайшее время о продлении лицензии могут объявить официально.
Турнир впервые прошел в Турине в 2021-м. Первоначально контракт был заключен до 2025-го.
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