Турин продлил лицензию на проведение итогового турнира ATP до 2027 года (Sky Sport Italy)

Теги ATP ATP Finals Теннис

Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине до 2027 года включительно.

Об этом сообщает Sky Sport Italy. По данным издания, в ближайшее время о продлении лицензии могут объявить официально.

Турнир впервые прошел в Турине в 2021-м. Первоначально контракт был заключен до 2025-го.

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10 комментариев

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Daaannn1k
Неплохо! По крайней мере там очень атмосферно! Темно-синий цвет трибун, музыка, стадион! Красиво!
+11
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Tarkovski
Везет Синнеру, еще пять лет в домашней обстановке)
+4
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andriusmail@icloud.com
Безусловно настоящий праздник тенниса! Подсветка, музыкальное сопровождение, домашняя атмосфера! Лучшее место подведения итогов кругосветного путешествия!
+4
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kamilla mka12
Турин не Канкун- справился. Отдельное спасибо диджею)
+3
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+3
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kyckoba
Ооооо, отличная новость
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Ярик01
Хук ай купите
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Николаев Ростислав
Комментарий удален пользователем
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Йенс Мустерманн
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Мысли конспирологов: "Гауденци подсобил Синнеру?" ))
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Sincere
Ответ Daaannn1k
Неплохо! По крайней мере там очень атмосферно! Темно-синий цвет трибун, музыка, стадион! Красиво!
Темно-синий цвет они у Лондонской арены просто переняли. значит везде можно)
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aapirogov
Ответ kamilla mka12
Турин не Канкун- справился. Отдельное спасибо диджею)
За диджея жирный плюс ))
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Николаев Ростислав
Комментарий удален пользователем
Женский переберётся в Саудовскую Аравию, не исключено, что сделают не хуже и по условиям и по деньufм.
Ну и будет превосходить наличием Hawk-eye live, которого нет в Турине )
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