Синнер о работе над ментальной стороной: «Ты на компьютере делаешь упражнения, и они считают, какой процент мозга ты использовал»

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, как работает над ментальной стороной тенниса.

«Я работаю с компанией Formula Medicine. Их босс – Риккардо Секкарелли. Он сегодня был в моей ложе. 

Их процесс немного не такой, как у всех – ты не говоришь с кем-то один на один. Ты на компьютере делаешь упражнения, и они считают, какой процент мозга ты использовал и так далее. 

Это делается для того, чтобы ты делал все максимально автоматически, тратя меньше времени и меньше энергии. 

Мы с ним работаем уже несколько лет. По-моему, я прибавил. Конечно, на корте все немного иначе, но мы хорошо работаем».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Вот бы депутатов из госдумы по этой программке прогнать! Думаю, там будет в районе ноля
+10
0
+10
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Arti22
процент мозга это всё шняга, человек всегда использует мозг на 100% вот только для каких целей, это он уже сам решает. Когда человек психует как рубль, он тратит 100% мозга не на то, чтоб осознать проблему, постараться её решить даже если будет не получаться, а он тратит на самобичевание, упрёки к себе, и с каждым разом когда не получается он больше и больше закапывается, это всё психология
+2
0
+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ Ебздрогыч
Вот бы депутатов из госдумы по этой программке прогнать! Думаю, там будет в районе ноля
найс приплёл👍🏻
+3
-1
+2
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sashati
Ответ Arti22
процент мозга это всё шняга, человек всегда использует мозг на 100% вот только для каких целей, это он уже сам решает. Когда человек психует как рубль, он тратит 100% мозга не на то, чтоб осознать проблему, постараться её решить даже если будет не получаться, а он тратит на самобичевание, упрёки к себе, и с каждым разом когда не получается он больше и больше закапывается, это всё психология
Есть темные и светлые 100%, и то, что управляет шторками или шлюзами - душа) А серьезно, - Бехтеревы и много кто пытались разобраться в мозге - не вышло..
+1
0
+1
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