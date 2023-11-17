Синнер о работе над ментальной стороной: «Ты на компьютере делаешь упражнения, и они считают, какой процент мозга ты использовал»

Янник Синнер рассказал, как работает над ментальной стороной тенниса.

«Я работаю с компанией Formula Medicine. Их босс – Риккардо Секкарелли. Он сегодня был в моей ложе.

Их процесс немного не такой, как у всех – ты не говоришь с кем-то один на один. Ты на компьютере делаешь упражнения, и они считают, какой процент мозга ты использовал и так далее.

Это делается для того, чтобы ты делал все максимально автоматически, тратя меньше времени и меньше энергии.

Мы с ним работаем уже несколько лет. По-моему, я прибавил. Конечно, на корте все немного иначе, но мы хорошо работаем».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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