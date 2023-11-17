Синнер прокомментировал слова Алькараса, что он может стать №1 в мире

Теги Новак Джокович Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал слова Карлоса Алькараса, что в следующем году он может стать №1 рейтинга.

«Конечно, очень приятно, что Карлос говорит такие вещи. Мы с ним хорошие друзья.

И, наверное, он видит теннис высокого уровня. Он уже был первой ракеткой мира, боролся с Новаком за первую строчку по итогам этого сезона.

Конечно, я постараюсь. Подготовка к следующему сезону будет ключевым моментом. Мы будем много работать».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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