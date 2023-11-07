Руне доволен первыми результатами сотрудничества с Беккером: «Еще не достиг своего лучшего уровня, но быстро прибавляю»

Теги ATP Борис Беккер Rolex Paris Masters Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне высоко оценил свою игру в матче с Новаком Джоковичем в Париже.

Он уступил сербу в четвертьфинале 5:7, 7:6(5), 4:6. 

«Нелегко выбираться из затяжного пике, в котором я был последние месяцы. Борис мне очень в этом помог. Я вернулся практически из ниоткуда, ведь еще недавно постоянно проигрывал в первом круге, а в матче с Новаком сыграл на уровне, очень близком к своему максимальному.

Мы уже видим результаты нашей работы. Он сразу внес некоторые корректировки, немного изменил мой теннис, и я стал играть лучше. Не хочу говорить, что конкретно изменилось, но это будет легко увидеть. Я еще не достиг своего лучшего уровня, но быстро прибавляю».

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1 комментарий

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Стэн Смит
Он уступил сербу в четвертьфинале))). Понятно, что мы знаем кто был этим таинственным сербом.
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