Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел»
Новак Джокович прокомментировал то, что Борис Беккер тренирует Хольгера Руне.
Серб раньше сам работал с Беккером. Сегодня он сыграет с Руне в четвертьфинале в Париже.
«Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел. Это здорово для сосредоточенности, ясности мышления, стратегии.
Борис – близкий друг, за последние несколько лет он очень много перенес. И я рад снова видеть его в туре».
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люблю я игру шахматы.