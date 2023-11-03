Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Rolex Paris Masters Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что Борис Беккер тренирует Хольгера Руне.

Серб раньше сам работал с Беккером. Сегодня он сыграет с Руне в четвертьфинале в Париже.

«Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел. Это здорово для сосредоточенности, ясности мышления, стратегии.

Борис – близкий друг, за последние несколько лет он очень много перенес. И я рад снова видеть его в туре».

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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На фото прямо Алехин - Капабланка )
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Верховенский1990
Новак, лошадью ходи, а потом и мат поставишь,
люблю я игру шахматы.
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