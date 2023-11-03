Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел»

Новак Джокович прокомментировал то, что Борис Беккер тренирует Хольгера Руне.

Серб раньше сам работал с Беккером. Сегодня он сыграет с Руне в четвертьфинале в Париже.

«Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел. Это здорово для сосредоточенности, ясности мышления, стратегии.

Борис – близкий друг, за последние несколько лет он очень много перенес. И я рад снова видеть его в туре».

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