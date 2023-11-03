Джессика Пегула: «Когда в прошлом году я вошла в топ-5, я сама себя загрузила»

Джессика Пегула рассказала о прогрессе в этом году.

«Когда в прошлом году я вошла в топ-5, я сама себя загрузила – не сильно, а немного. В голове появляются лишние мысли, достойна ли ты быть на этом уровне. Я всегда умела обыгрывать тех, кто ниже меня. Но сейчас нужно обыгрывать тех, кто выше, и я слишком много об этом думала.

В этом году я просто не переживала и увереннее себя чувствовала. Поэтому у меня были победы над первыми ракетками мира в важные моменты – как на итоговом и в Монреале».

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