Джессика Пегула: «Когда в прошлом году я вошла в топ-5, я сама себя загрузила»

Теги WTA Джессика Пегула Теннис

Джессика Пегула рассказала о прогрессе в этом году.

«Когда в прошлом году я вошла в топ-5, я сама себя загрузила – не сильно, а немного. В голове появляются лишние мысли, достойна ли ты быть на этом уровне. Я всегда умела обыгрывать тех, кто ниже меня. Но сейчас нужно обыгрывать тех, кто выше, и я слишком много об этом думала.

В этом году я просто не переживала и увереннее себя чувствовала. Поэтому у меня были победы над первыми ракетками мира в важные моменты – как на итоговом и в Монреале».

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1 комментарий

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sashati
А, ну вот, теперь можно рожать..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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