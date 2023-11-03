Париж (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Рублев встретится с Де Минауром, Джокович – с Руне

Теги результаты ATP Rolex Paris Masters Теннис

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале в Париже.

Андрей Рублев поборется с Алексом де Минауром.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
3 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 ноября, 17.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
3 ноября, 21.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
3 ноября, 22.30
Онлайн матча

 

2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Верховенский1990
Величайший, сделай сегодня красиво. Кстати, Джокович 3 раза подряд проигрывал одному и тому же сопернику 10 лет назад, догадайтесь кому.
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