Париж (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Рублев встретится с Де Минауром, Джокович – с Руне

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале в Париже.

Андрей Рублев поборется с Алексом де Минауром.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Четвертьфинал