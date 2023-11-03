Париж (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Рублев встретится с Де Минауром, Джокович – с Руне
Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале в Париже.
Андрей Рублев поборется с Алексом де Минауром.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 779 335 евро
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 3 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 3 ноября, 17.30
- Дата проведения
- 3 ноября, 21.30
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30
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