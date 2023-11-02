Ига Швентек: «Есть вещи, которые WTA могла бы для нас изменить. Мы против увеличения количества обязательных турниров»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала то, что игроки направили WTA письмо с требованиями.

The Athletic сообщал, что топы на встрече с руководством не получили содержательных ответов на претензии.

«Я в туре уже четыре года. Но на моей памяти это первый случай, когда топы и игроки с более низким рейтингом по-настоящему объединяются, чтобы повлиять на ситуацию и что-то изменить. Некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет гораздо больше обязательных турниров, что окажет огромное негативное влияние на наше здоровье и самочувствие.

Мне 22 года, я отыграла два самых напряженных сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело существовать в таком ритме в будущем, если WTA пойдет по этому пути и увеличит количество обязательных турниров. Со временем большинство турниров WTA 1000 станут двухнедельными, из-за чего сократятся паузы между соревнованиями, а мы будем реже находиться дома. Поэтому есть ощущение, что это основано на желании получать все больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков. Есть вещи, которые WTA могла бы для нас изменить. Надеюсь, эти изменения произойдут и мы найдем компромисс, которым все будут довольны.

Если говорить только об отношении, я чувствую себя как и другие игроки. Как Онс Жабер, Коко Гауфф и другие теннисистки, которые выступают на итоговом турнире. Вообще как все. Как игроки, не попавшие на итоговый. Мы действительно едины и придерживаемся одного мнения. И молодые, и более возрастные считают, что увеличение обязательных турниров – это плохо. Поэтому мы хотим повлиять на ситуацию. Если это произойдет, это останется навсегда, и будет только хуже. Надеюсь, мы сможем отстоять свою точку зрения».

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2 комментария

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Хотим играть меньше - получать больше)
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Хаскерс
Мы за меньше турниров, но больше денег! 100% поддерживаю. Осталось найти дурака с деньгами, тут могут быть заморочки…
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