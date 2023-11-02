Ига Швентек: «Есть вещи, которые WTA могла бы для нас изменить. Мы против увеличения количества обязательных турниров»

Ига Швентек прокомментировала то, что игроки направили WTA письмо с требованиями.

The Athletic сообщал, что топы на встрече с руководством не получили содержательных ответов на претензии.

«Я в туре уже четыре года. Но на моей памяти это первый случай, когда топы и игроки с более низким рейтингом по-настоящему объединяются, чтобы повлиять на ситуацию и что-то изменить. Некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет гораздо больше обязательных турниров, что окажет огромное негативное влияние на наше здоровье и самочувствие.

Мне 22 года, я отыграла два самых напряженных сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело существовать в таком ритме в будущем, если WTA пойдет по этому пути и увеличит количество обязательных турниров. Со временем большинство турниров WTA 1000 станут двухнедельными, из-за чего сократятся паузы между соревнованиями, а мы будем реже находиться дома. Поэтому есть ощущение, что это основано на желании получать все больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков. Есть вещи, которые WTA могла бы для нас изменить. Надеюсь, эти изменения произойдут и мы найдем компромисс, которым все будут довольны.

Если говорить только об отношении, я чувствую себя как и другие игроки. Как Онс Жабер, Коко Гауфф и другие теннисистки, которые выступают на итоговом турнире. Вообще как все. Как игроки, не попавшие на итоговый. Мы действительно едины и придерживаемся одного мнения. И молодые, и более возрастные считают, что увеличение обязательных турниров – это плохо. Поэтому мы хотим повлиять на ситуацию. Если это произойдет, это останется навсегда, и будет только хуже. Надеюсь, мы сможем отстоять свою точку зрения».

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