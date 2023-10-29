Медведев о поведении в финале в Вене: «В адрес Синнера ничего не было. Просто показывал тренеру, что устал»

Теги ATP Erste Bank Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поведение в конце матча с Янником Синнером.

В третьем сете финала в Вене он картинно демонстрировал усталость, что многие трактовали как пародию на Синнера.

«В его адрес ничего не было. Просто показывал тренеру, что устал.

У меня тело уже привыкло, и не бывает судорог, когда ты не можешь ходить. У меня просто немного дергает мышцы – но это нормально с учетом темпа и уровня, на котором мы играли.

Думаю, у него было так же – просто он смог чуть лучше с этим справиться, пересилить себя. Я тоже старался, но не получилось», – приводит слова Медведева телеграм-канал «Гейм Сет Макс».

Медведев и Синнер провели великий финал. Жалко, Даниил проиграл – и вел себя странно

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6 комментариев

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Hardy
Ответ DeX
лукавит Данька, но уже остыл и стало стыдно
конкретно в их матче Синнер не давал повода себя пародировать, так что это и правда выглядело, как что-то, не относящееся к нему
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Алексей Иванов
Ответ Великий Алонсо
Просто Янник тебя натянул. Он сильнее тебя, сильнее как теннисист, внешне он тоже интереснее, воспитаннее и более приятный молодой человек. Янник Синнер лучше Дани Медведева.
Янник лучше даже Фернандо Алонсо
+2
0
+2
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DeX
лукавит Данька, но уже остыл и стало стыдно
+3
-2
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antoha1896
Ответ Великий Алонсо
Просто Янник тебя натянул. Он сильнее тебя, сильнее как теннисист, внешне он тоже интереснее, воспитаннее и более приятный молодой человек. Янник Синнер лучше Дани Медведева.
Пока в личке 6-2 и в рейтинге ниже.
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0
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