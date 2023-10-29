Медведев о поведении в финале в Вене: «В адрес Синнера ничего не было. Просто показывал тренеру, что устал»

Даниил Медведев прокомментировал поведение в конце матча с Янником Синнером.

В третьем сете финала в Вене он картинно демонстрировал усталость, что многие трактовали как пародию на Синнера.

«В его адрес ничего не было. Просто показывал тренеру, что устал.

У меня тело уже привыкло, и не бывает судорог, когда ты не можешь ходить. У меня просто немного дергает мышцы – но это нормально с учетом темпа и уровня, на котором мы играли.

Думаю, у него было так же – просто он смог чуть лучше с этим справиться, пересилить себя. Я тоже старался, но не получилось», – приводит слова Медведева телеграм-канал «Гейм Сет Макс».

Медведев и Синнер провели великий финал. Жалко, Даниил проиграл – и вел себя странно

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