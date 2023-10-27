Хуркач выиграл 9-й из 10 последних матчей и войдет в топ-10 чемпионской гонки

Теги ATP Erste Bank Open Хуберт Хуркач Тэллон Грикспор Теннис

11-я ракетка мира Хуберт Хуркач в четвертьфинале турнира в Базеле обыграл Тэллона Грикспора – 6:7(6), 6:4, 6:4.

Поляк выиграл девятый из десяти последних матчей – две недели назад он взял титул в Шанхае. За счет этого результата он войдет в топ-10 чемпионской гонки, вытеснив оттуда Каспера Рууда.

За место в финале Хуркач сыграет с Юго Эмбером или Домиником Штрикером.

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3 комментария

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Генадий Адамов
вот кому везёт так везёт, второй титул подряд идёт в руки, всё сильные собрались в Вене
+5
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Пинающий Достоинства
Игины силы
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-1
0
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Паскаль Шимбонда
Ответ Генадий Адамов
вот кому везёт так везёт, второй титул подряд идёт в руки, всё сильные собрались в Вене
Везет?)) красиво стелешь)
0
0
0
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