Хуркач выиграл 9-й из 10 последних матчей и войдет в топ-10 чемпионской гонки

11-я ракетка мира Хуберт Хуркач в четвертьфинале турнира в Базеле обыграл Тэллона Грикспора – 6:7(6), 6:4, 6:4.

Поляк выиграл девятый из десяти последних матчей – две недели назад он взял титул в Шанхае. За счет этого результата он войдет в топ-10 чемпионской гонки, вытеснив оттуда Каспера Рууда.

За место в финале Хуркач сыграет с Юго Эмбером или Домиником Штрикером.

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