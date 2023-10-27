Медведев вышел в 11-й полуфинал в сезоне

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале в Вене обыграл Карена Хачанова – 6:3, 3:6, 6:3. В личке он повел 4:1.

Медведев провел восьмой матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал восьмую победу.

Также российский №1 одержал 63-ю победу в сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидером тура Карлосом Алькарасом.

Медведев вышел в 11-й полуфинал ATP в этом сезоне. За девятый финал он поборется со Стефаносом Циципасом или Борной Гойо.

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