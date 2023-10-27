Медведев вышел в 11-й полуфинал в сезоне

Теги ATP Erste Bank Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале в Вене обыграл Карена Хачанова – 6:3, 3:6, 6:3. В личке он повел 4:1.

Медведев провел восьмой матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал восьмую победу.

Также российский №1 одержал 63-ю победу в сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидером тура Карлосом Алькарасом.

Медведев вышел в 11-й полуфинал ATP в этом сезоне. За девятый финал он поборется со Стефаносом Циципасом или Борной Гойо.

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14 комментариев

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Антон Тимофеев
По числу побед повторил личный рекорд-63, как в 2021.
+22
-4
+18
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Генадий Адамов
Ну Гриша и Карен потрепали нервы Дане,да и сил оставил он не мало, чтобы с Ципой разобраться, надо будет постараться, вот уже вторую встречу между россиянами наблюдаем, в мыслях третью ждём, в финале Рублик и Медведь во была бы коловерть!!!
+16
-3
+13
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Антон Тимофеев
Ответ costa0545
Если я не ошибаюсь, то 62_я победа в этом сезоне у Даниила, в этом году есть шанс побить свой рекорд по победам в сезоне, кто бы мог подумать, что он в этом году, опять выйдет на очень хороший уровень, только на всех шлемах результат не очень, а так один из лучших сезонов у него получается, молодец Даня)))
Ну, Уим и Юсо очень даже удались.
РГ - полет нормальный, обычно Даниил как раз в 1 круге и вылетает)))
АО разве что...С другой стороны, я уверен, что Корда согласился бы махнуться с Медведевым результами сезона, даже, несмотря на 2 победы над Даниилом))

По рейтинговым очкам, это второй сезон Даниила и третий российский, уступает только Медведеву-2021 и Сафину-2000. Причем, вполне может стать вторым или даже первым....
+16
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инок
Спасибо за красивую игру Дане и Карену! Получил удовольствие...
+10
-5
+5
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Кагов
Наливай, за русский финал!
+7
-3
+4
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jam.football
Даня Медведев один из самых недооцененных теннисистов
+9
-6
+3
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ivanzhu90
Наш слоняра 💪
Надо догонять Алькараса по титулам в сезоне.
+7
-5
+2
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Генадий Адамов
Ответ Кагов
Наливай, за русский финал!
вполне может быть
+2
-1
+1
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costa0545
Если я не ошибаюсь, то 62_я победа в этом сезоне у Даниила, в этом году есть шанс побить свой рекорд по победам в сезоне, кто бы мог подумать, что он в этом году, опять выйдет на очень хороший уровень, только на всех шлемах результат не очень, а так один из лучших сезонов у него получается, молодец Даня)))
+2
-2
0
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murzzzzzilka
Блин, как тяжело всегда смотреть такие матчи.
«Болею за красивый теннис» - это чушь. Человек все равно болеет за кого-то. И когда тебя разрывает - аааааааа!!!
+7
-7
0
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itemme
Ответ Sutekh Hexen
В полуфинале блестяще пройдет Циципаса, в финале отлетит от Синнера, скриньте.
Ципа не пройдёт гойо)
+3
-3
0
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