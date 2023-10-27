Медведев вышел в 11-й полуфинал в сезоне
Третья ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале в Вене обыграл Карена Хачанова – 6:3, 3:6, 6:3. В личке он повел 4:1.
Медведев провел восьмой матч на крытых кортах в этом сезоне и одержал восьмую победу.
Также российский №1 одержал 63-ю победу в сезоне. По этому показателю он сравнялся с лидером тура Карлосом Алькарасом.
Медведев вышел в 11-й полуфинал ATP в этом сезоне. За девятый финал он поборется со Стефаносом Циципасом или Борной Гойо.
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РГ - полет нормальный, обычно Даниил как раз в 1 круге и вылетает)))
АО разве что...С другой стороны, я уверен, что Корда согласился бы махнуться с Медведевым результами сезона, даже, несмотря на 2 победы над Даниилом))
По рейтинговым очкам, это второй сезон Даниила и третий российский, уступает только Медведеву-2021 и Сафину-2000. Причем, вполне может стать вторым или даже первым....
Надо догонять Алькараса по титулам в сезоне.
«Болею за красивый теннис» - это чушь. Человек все равно болеет за кого-то. И когда тебя разрывает - аааааааа!!!