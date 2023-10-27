Тай-брейки на турнире в Вене были сыграны всего в 5 матчах из 24. Во втором круге их не было вообще

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На турнире ATP в Вене играют очень мало тай-брейков.

Теннисисты добирались до тай-брейка всего в 5 из 24 матчей, а в восьми матчах второго круга их и вовсе не было.

На параллельном турнире в Базеле он был в 16 из 24 встречах.

27 октября в Вене стартуют четвертьфиналы. На отсутствие тай-брейка по-прежнему дают большие коэффициенты – в матче Стефанос Циципас – Борна Гойо его не будет за 2.41.

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2 комментария

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Kazanest
В итоге в матче Стёпы и хорвата будет два тая🙄
+1
0
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Vlad Zhuravlev
Ответ Kazanest
В итоге в матче Стёпы и хорвата будет два тая🙄
Ну,почти)
+1
0
+1
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