Касаткина показала оскорбления, которые получила в соцсетях: «Это дерьмо совершенно вышло из-под контроля»
Дарья Касаткина опубликовала скриншоты сообщений, которые получила в инстаграме.
Написавшие оскорбляли ее и агрессивно критиковали ее игру. Пользователь по имени Томаш утверждал, что «потерял поставленные деньги из-за ее глупости».
«Я, кстати, выиграла. Это дерьмо совершенно вышло из-под контроля», – прокомментировала Касаткина.
Сегодня на малом итоговом турнире она победила Магду Линетт (6:3, 6:4) и вышла из группы.
оставьте в покое Дашутку,нашу изюминку.
пишите её брату, это всё он виноват)))))))))))
не все поймут))
Да почти все)))))))))