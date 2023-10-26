опубликовала скриншоты сообщений, которые получила в инстаграме.

Написавшие оскорбляли ее и агрессивно критиковали ее игру. Пользователь по имени Томаш утверждал, что «потерял поставленные деньги из-за ее глупости».

«Я, кстати, выиграла. Это дерьмо совершенно вышло из-под контроля», – прокомментировала Касаткина.

Сегодня на малом итоговом турнире она победила Магду Линетт (6:3, 6:4) и вышла из группы.

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