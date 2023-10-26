Касаткина показала оскорбления, которые получила в соцсетях: «Это дерьмо совершенно вышло из-под контроля»

Теги WTA WTA Finals Дарья Касаткина соцсети брань контент Теннис

Дарья Касаткина опубликовала скриншоты сообщений, которые получила в инстаграме.

Написавшие оскорбляли ее и агрессивно критиковали ее игру. Пользователь по имени Томаш утверждал, что «потерял поставленные деньги из-за ее глупости».

«Я, кстати, выиграла. Это дерьмо совершенно вышло из-под контроля», – прокомментировала Касаткина.

Сегодня на малом итоговом турнире она победила Магду Линетт (6:3, 6:4) и вышла из группы.

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30 комментариев

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Daniel
Ответ Сергей48
Совершенно точно подмечено, что начинать нужно с себя!
Одно дело просто использовать нелитературное выражение в своей соцсети, а другое дело оскорблять незнакомого тебе человека, потому что у тебя ставка не зашла
+41
-4
+37
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Daniel
Ответ <<Amstel Trigun>>
При всей любви к Дарье, но боже ты мой, да, в интернете пишут оскорбления, какая неожиданность. Таков интернет, единственное что она может с этим сделать - удалиться из соц сетей, во всех остальных случаях ей будут писать оскорбления не зависимо от её игры
Это не значит, что это нормально и что она не может переживать по этому поводу
+39
-6
+33
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justbored
Ставочники человеческий облик утрачивают полностью, конечно. Проигрыши - кармическое наказание за истерики.
+34
-4
+30
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_Вестерфельд
А что она хочет от лудиков? Они и порыв ветра за окном при проигрыше могут обвинить в том, что он повлиял на исход теннисного матча в закрытом зале на другом конце земного шара.
+18
0
+18
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Angry_bear
С этим трудно спорить, культура общения/комментирования в сети за последние годы окончательно исчезла. Любой пользователь любого ресурса может себе позволять оскорбительные высказывания в адрес кого угодно, в том числе спортсменов....Впрочем сами спортсмены (некоторые) тоже не особенно следуют правилам приличия... Сама Касаткина, к примеру - «Это де@мо совершенно вышло из-под контроля» )))
+20
-10
+10
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Сергей Орлов
По стопам Хубулова)
+12
-4
+8
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<<Amstel Trigun>>
При всей любви к Дарье, но боже ты мой, да, в интернете пишут оскорбления, какая неожиданность. Таков интернет, единственное что она может с этим сделать - удалиться из соц сетей, во всех остальных случаях ей будут писать оскорбления не зависимо от её игры
+16
-13
+3
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kupezz
Ответ Angry_bear
С этим трудно спорить, культура общения/комментирования в сети за последние годы окончательно исчезла. Любой пользователь любого ресурса может себе позволять оскорбительные высказывания в адрес кого угодно, в том числе спортсменов....Впрочем сами спортсмены (некоторые) тоже не особенно следуют правилам приличия... Сама Касаткина, к примеру - «Это де@мо совершенно вышло из-под контроля» )))
Как вариант, не раздавать фейковые или анонимные аккаунты , чтобы в таких случаях угроз и оскорблений можно было найти человека и наказать . Сразу неадекватов поубавиться и многие начнут следить за своими словами. Но это так, конечно ни один интернет-ресурс на это не пойдет.
+4
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Daniel
Это не значит, что это нормально и что она не может переживать по этому поводу
Переживать по этому поводу, всё ровно что переживать о том что идёт дождь или снег. Ну а нормально ли это, конечно нет, но опять таки, есть способ этого избежать, но вместо того что бы закрыть дверь, она оставляет её на распашку, и сокрушается о том что мимо проходящие в неё заглядывают.
+4
-2
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Мирослав Холод
зачем ставите если она проигрывает?

оставьте в покое Дашутку,нашу изюминку.
пишите её брату, это всё он виноват)))))))))))
+3
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Йохан Чпохан
БУКМЕКЕРОВ НАДО СРОЧНО ЗАКРЫВАТЬ!!! это же азартные игры, не иначе!
+2
-1
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Йохан Чпохан
Ответ Daniel
Одно дело просто использовать нелитературное выражение в своей соцсети, а другое дело оскорблять незнакомого тебе человека, потому что у тебя ставка не зашла
+
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Angry_bear
Ответ kupezz
Как вариант, не раздавать фейковые или анонимные аккаунты , чтобы в таких случаях угроз и оскорблений можно было найти человека и наказать . Сразу неадекватов поубавиться и многие начнут следить за своими словами. Но это так, конечно ни один интернет-ресурс на это не пойдет.
Согласна, ответственность должна быть, тогда и культура вернётся.
+1
0
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<<Amstel Trigun>>
Ответ ZJulia
В общем зачем надела короткую юбку - сама виновата. Замечательно.
Что конечно же вещи совершенно не сравнимые.
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Марадона курильщика
А где это можно почитать?
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Мирослав Холод
Ответ Сергей Орлов
По стопам Хубулова)
Уахахахах
не все поймут))
Да почти все)))))))))
+2
-2
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Сергей48
Ответ Angry_bear
С этим трудно спорить, культура общения/комментирования в сети за последние годы окончательно исчезла. Любой пользователь любого ресурса может себе позволять оскорбительные высказывания в адрес кого угодно, в том числе спортсменов....Впрочем сами спортсмены (некоторые) тоже не особенно следуют правилам приличия... Сама Касаткина, к примеру - «Это де@мо совершенно вышло из-под контроля» )))
Совершенно точно подмечено, что начинать нужно с себя!
+12
-12
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Джульетта Джульетта
Ответ Daniel
Одно дело просто использовать нелитературное выражение в своей соцсети, а другое дело оскорблять незнакомого тебе человека, потому что у тебя ставка не зашла
Плюсую, но с маленькой поправочкой: без "потому что". Оскорблять нельзя в принципе, ибо это, в первую очередь, неуважение к самому себе, т.к. оскорбляя другого ты сам опускаешься и, в лучшем случае, до его уровня, а чаще намного ниже.
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kupezz
Ответ Angry_bear
Согласна, ответственность должна быть, тогда и культура вернётся.
Просто многие чувствуют свою безнаказанность, поэтому и строчат что хотят, типа не поймают, эмоции негативные семейные хоть выплесну на человека.
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ZJulia
Ответ <<Amstel Trigun>>
Переживать по этому поводу, всё ровно что переживать о том что идёт дождь или снег. Ну а нормально ли это, конечно нет, но опять таки, есть способ этого избежать, но вместо того что бы закрыть дверь, она оставляет её на распашку, и сокрушается о том что мимо проходящие в неё заглядывают.
В общем зачем надела короткую юбку - сама виновата. Замечательно.
+1
-1
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Guilliaume
Ответ Мирослав Холод
зачем ставите если она проигрывает? оставьте в покое Дашутку,нашу изюминку. пишите её брату, это всё он виноват)))))))))))
Так она выиграла!
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