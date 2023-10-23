Малый итоговый турнир WTA. Кудерметова и Самсонова попали в одну группу, Касаткина – с Крейчиковой
Состоялась жеребьевка малого итогового турнира WTA, который пройдет в Чжухае 24-29 октября.
12 участниц разделили на четыре группы.
Группа Азалия: Дарья Касаткина (6), Барбора Крейчикова (1), Магда Линетт (11).
Группа Камелия: Мэдисон Киз (2), Беатрис Хаддад Майя (8), Каролин Гарсия (9).
Группа Орхидея: Алена Остапенко (3), Циньвэнь Чжэн (7), Донна Векич (10).
Группа Роза: Людмила Самсонова (4), Вероника Кудерметова (5), Чжу Линь.
Из групп в полуфиналы выйдут по одной теннисистке.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий