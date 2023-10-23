Малый итоговый турнир WTA. Кудерметова и Самсонова попали в одну группу, Касаткина – с Крейчиковой

Теги WTA Мэдисон Киз WTA Elite Trophy Магда Линетт Каролин Гарсия Донна Векич Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Алена Остапенко Людмила Самсонова Циньвэнь Чжэн Теннис

Состоялась жеребьевка малого итогового турнира WTA, который пройдет в Чжухае 24-29 октября.

12 участниц разделили на четыре группы.

Группа Азалия: Дарья Касаткина (6), Барбора Крейчикова (1), Магда Линетт (11).

Группа Камелия: Мэдисон Киз (2), Беатрис Хаддад Майя (8), Каролин Гарсия (9).

Группа Орхидея: Алена Остапенко (3), Циньвэнь Чжэн (7), Донна Векич (10).

Группа Роза: Людмила Самсонова (4), Вероника Кудерметова (5), Чжу Линь.

Из групп в полуфиналы выйдут по одной теннисистке.

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1 комментарий

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Кагов
А Александрова отказалась? Она 21я. Линет и Векич ниже в рейтинге.
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