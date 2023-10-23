Малый итоговый турнир WTA. Кудерметова и Самсонова попали в одну группу, Касаткина – с Крейчиковой

Состоялась жеребьевка малого итогового турнира , который пройдет в Чжухае 24-29 октября.

12 участниц разделили на четыре группы.

Группа Азалия: (6), (1), (11).

Группа Камелия: (2), (8), (9).

Группа Орхидея: (3), (7), (10).

Группа Роза: (4), (5), Чжу Линь.

Из групп в полуфиналы выйдут по одной теннисистке.

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