Директор Australian Open: «У Кириоса серьезная травма, он все еще с ней борется»

Теги Australian Open ATP Крэйг Тайли Ник Кириос Теннис

Крэйг Тайли высказался о возможном выступлении Ника Кириоса на Australian Open.

В 2023-м австралиец провел один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья.

«Ник прозрачен и открыт в том, что чувствует и думает. Лично я верю, что он мотивирован и будет готов сыграть в январе.

Ему нравится здесь играть, и он знает, что все хотят его тут увидеть. Вопрос лишь в его здоровье. У него серьезная травма, он все еще с ней борется.

Да, это тяжело, и кто-то после таких проблем уходит из спорта, но я не сомневаюсь, что он справится. Надеюсь, он восстановится и порадует болельщиков на Australian Open».

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