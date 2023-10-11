Гонконг (WTA). 2-й круг. Блинкова играет с Хон, Рахимова встретится с Синяковой
Камилла Рахимова сыграет с Катериной Синяковой во втором круге в Гонконге.
Анна Блинкова встретится с Присциллой Хон.
Сетка турнира здесь.
Prudential Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
9 – 15 октября 2023
WTA 250
Призовой фонд – $259 303
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 11 октября, 15.45
- Дата проведения
- 11 октября, 16.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
Не определен – Элиза Мертенс (Бельгия)
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
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