Гонконг (WTA). 2-й круг. Блинкова играет с Хон, Рахимова встретится с Синяковой

Камилла Рахимова сыграет с Катериной Синяковой во втором круге в Гонконге.

Анна Блинкова встретится с Присциллой Хон.

Сетка турнира здесь.

Prudential Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг