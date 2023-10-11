Гонконг (WTA). 2-й круг. Блинкова играет с Хон, Рахимова встретится с Синяковой

Теги результаты WTA Prudential Hong Kong Tennis Open Теннис

Камилла Рахимова сыграет с Катериной Синяковой во втором круге в Гонконге.

Анна Блинкова встретится с Присциллой Хон.

Сетка турнира здесь.

Prudential Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг

Присцилла Хон (Австралия) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
11 октября, 15.45
Онлайн матча

 

Камилла Рахимова (Россия) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
11 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Алина Корнеева (Россия) Линда Фрухвиртова (Чехия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Мирра Андреева (Россия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай) Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Мартина Тревисан (Италия) Магдалена Фрех (Польша)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

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