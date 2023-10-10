Бен Шелтон: «Не пытаюсь наметить рейтинг, которого хочу достичь. Это все равно что установить для себя потолок»

Теги рейтинги ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон не ставит конкретных рейтинговых целей.

В сентябре он дебютировал в топ-20 на 19-й строчке.

«Быть в топ-20 для меня это нечто новое. Мне кажется, пытаться наметить рейтинг, которого я хочу достичь, – это все равно что установить для себя потолок или предел. Я не знаю, где хочу быть в рейтинге. Я об этом особо не думаю. Моя цель – участвовать в турнирах и бороться за титулы. Если я смогу каждую неделю претендовать на титулы, то буду доволен».

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