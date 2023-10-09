Полина Кудерметова впервые обыграла соперницу из топ-50

Теги WTA Korea Open Полина Кудерметова Теннис

20-летняя Полина Кудерметова в первом круге турнира в Сеуле обыграла 43-ю ракетку мира Алисию Паркс – 3:6, 6:1, 6:0.

Россиянка второй раз в карьере прошла круг на турнире WTA и впервые обыграла соперницу из топ-50. Теперь ее баланс против теннисисток такого уровня составляет 1:2.

Дальше Кудерметова-младшая, занимающая 174-ю строчку рейтинга, сыграет с Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна.

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2 комментария

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dedpihto59
С почином!
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Наглая Кайса
Ну и состав, конечно
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