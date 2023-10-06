Самсонова вышла в четвертый полуфинал в сезоне

Теги WTA China Open Алена Остапенко Людмила Самсонова Теннис

22-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла №17 Алену Остапенко в четвертьфинале в Пекине – 6:3, 6:2.

Самсонова вышла в четвертый полуфинал в сезоне: два WTA 500 (Абу-Даби, Вашингтон) и два WTA 1000 (Монреаль).

По итогам турнира Самсонова вернется в топ-20.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльвин Гульмалиев
очень хорошие турниры, не водокачки! нужно сделать ещё один шаг
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniel
Очень успешный год по Мастерсам для россиянок
В этом году полуфиналов столько же, сколько за 4 года до этого

Выходы россиянок в 1/2 Мастерса с 2019 включительно:
2019 - Кузнецова - Цинциннати
2021 - Мадрид - Павлюченкова
2022 - Мадрид - Александрова
2022 - Рим - Касаткина

2023 - Мадрид - Кудерметова
2023 - Рим - Кудерметова
2023 - Канада - Самсонова
2023 - Пекин - Самсонова
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
так агрессивно и быстро в лиге никто не играет, ещё немного, ещё чуть чуть и топ пять как минимум! Дерзай Людмила, желаю, чтобы сил хватило!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Славонычч
Просто Остапенко играла так , как будто наложила в штаны 🥴🧹
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Умничка! Очень уверенно! В прошлом матче, правда, заставила понервничать, но вытащила второй сэт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пригода
Ответ Генадий Адамов
так агрессивно и быстро в лиге никто не играет, ещё немного, ещё чуть чуть и топ пять как минимум! Дерзай Людмила, желаю, чтобы сил хватило!
как бы круто и легко она не играла в свои хорошие дни, но пока не добавит ума в игру, так и будет то входить в топ 20, то выпадать из него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий