22-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла №17 Алену Остапенко в четвертьфинале в Пекине – 6:3, 6:2.

Самсонова вышла в четвертый полуфинал в сезоне: два WTA 500 (Абу-Даби, Вашингтон) и два WTA 1000 (Монреаль).

По итогам турнира Самсонова вернется в топ-20.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной.

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