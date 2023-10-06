Самсонова вышла в четвертый полуфинал в сезоне
22-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла №17 Алену Остапенко в четвертьфинале в Пекине – 6:3, 6:2.
Самсонова вышла в четвертый полуфинал в сезоне: два WTA 500 (Абу-Даби, Вашингтон) и два WTA 1000 (Монреаль).
По итогам турнира Самсонова вернется в топ-20.
Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной.
В этом году полуфиналов столько же, сколько за 4 года до этого
Выходы россиянок в 1/2 Мастерса с 2019 включительно:
2019 - Кузнецова - Цинциннати
2021 - Мадрид - Павлюченкова
2022 - Мадрид - Александрова
2022 - Рим - Касаткина
2023 - Мадрид - Кудерметова
2023 - Рим - Кудерметова
2023 - Канада - Самсонова
2023 - Пекин - Самсонова