Рыбакина о новом порядке предоставления bye: «Не стоило вводить это правило только в конце сезона. И некрасиво, что №1 не получила bye»

Елена Рыбакина обосновала критику нового правила прямого выхода во 2-й круг.

«Конечно, в Токио я была недовольна. Мне не проинформировали о performance bye. Мне очень не нравится, что все подают ситуацию так, будто все объяснили.

Ни у моего тренера, ни тем более у меня не было времени ходить на собрания. В справочном материале и везде было написано, что в Токио будет от четырех до шести performance bye, но не объяснялось, добавят ли два дополнительных или уберут один. Вот почему я была недовольна.

Несмотря на то, что я приехала в Токио на пару дней раньше, и все меня видели, никто не сказал, что это может произойти.

Мне кажется, не стоило вводить это правило только в конце сезона, потому что у нас было много подобных турниров. И, по-моему, некрасиво, что первая ракетка мира не получила bye.

Это правило нужно обсудить с игроками и понять, каким оно будет в будущем, ведь четыре года его не применяли. Поэтому многие игроки, особенно молодые, не знали об этом. Объяснить, как оно будет работать, не так уж сложно, поэтому многие недовольны.

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