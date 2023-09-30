Елена Рыбакина: «К сожалению, я снова заболела – может быть, никто об этом не знал. В Нью-Йорке мне было тяжело»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем в последние недели.

«Сейчас я просто хочу провести побольше матчей. К сожалению, я снова заболела – может быть, никто об этом не знал. В Нью-Йорке мне было тяжело (на US Open проиграла в третьем круге, а ранее по ходу сезона из-за болезни снялась с «Ролан Гаррос» – Sports.ru). После этого потребовалась пара недель на восстановление. Поэтому турнир в Токио был для меня не лучшим вариантом.

Сейчас я хочу играть. Конечно, при этом сосредоточена я на итоговом турнире WTA».

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5 комментариев

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<<Amstel Trigun>>
Конечно никто не знал, при всём уважении, но имея и соц сети и интервью и пресс конференции, по какой то причине, игроки не считают нужным делится этим с болельщиками, а потом болельщики наблюдают унылую игру со стороны теннисистов и гадают, какого хрена происходит
+2
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Vale1
Да что ж такое-то...
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Asl Ali
Лена выздоравливай мы тебя любим 🇰🇿💚Наша рыбка золотая
+1
-1
0
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goodloser
Ответ <<Amstel Trigun>>
Конечно никто не знал, при всём уважении, но имея и соц сети и интервью и пресс конференции, по какой то причине, игроки не считают нужным делится этим с болельщиками, а потом болельщики наблюдают унылую игру со стороны теннисистов и гадают, какого хрена происходит
Зачем информировать болельщиков? Это внутренние проблемы, посторонним знать не обязательно.
0
0
0
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