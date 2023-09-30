Елена Рыбакина: «К сожалению, я снова заболела – может быть, никто об этом не знал. В Нью-Йорке мне было тяжело»

Елена Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем в последние недели.

«Сейчас я просто хочу провести побольше матчей. К сожалению, я снова заболела – может быть, никто об этом не знал. В Нью-Йорке мне было тяжело (на US Open проиграла в третьем круге, а ранее по ходу сезона из-за болезни снялась с «Ролан Гаррос» – Sports.ru). После этого потребовалась пара недель на восстановление. Поэтому турнир в Токио был для меня не лучшим вариантом.

Сейчас я хочу играть. Конечно, при этом сосредоточена я на итоговом турнире WTA».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе