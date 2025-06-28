Навратилова о том, почему считает Соболенко фаворитом «Уимблдона»: «На траве ее подача приносит больше дивидендов»

Мартина Навратилова назвала Арину Соболенко главным фаворитом «Уимблдона».

«Арина заметно прибавила в игре у сетки, особенно в тонких ударах. Дропшоты пока не ее козырь, но прогресс очевиден. Ее удары с лета немного предсказуемы – обычно она идет к сетке после мощных атак. Еще она хорошо справляется со свечами.

Соболенко – универсальный игрок. Грунт, пожалуй, хуже всего ей подходит, хотя она была близка к победе на «Ролан Гаррос» и, возможно, даже ее заслужила. На траве ее подача приносит больше дивидендов – особенно эффективна резаная. У нее есть и кик, который на траве сложно принимать. Арина атлетична, уверенно справляется с низкими отскоками, сохраняет устойчивость и редко теряет равновесие. Для меня она главный фаворит «Уимблдона».

Бублик не попал к Синнеру и Алькарасу, у Соболенко – жесть. Итоги жеребьевки «Уимблдона»