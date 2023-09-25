Зверев вышел в 32-й финал ATP в карьере и сыграет с Сафиуллиным

10-я ракетка мира Александр Зверев в полуфинале в Чэнду обыграл №20 Григора Димитрова – 6:3, 7:6(2). Они встретились девятый раз, и немец одержал восьмую победу.

Зверев 83-й раз обыграл соперника из топ-20 (при 83 поражениях).

Уроженец Гамбурга вышел в 32-й финал в карьере (выиграл 20 титулов) и в девятый – на уровне ATP 250 (взял семь титулов).

Теперь Зверев сыграет с Романом Сафиуллиным.

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