180-я ракетка мира Аранго вышла в четвертьфинал на дебютном турнире WTA 1000

Теги WTA Слоун Стивенс Тэйлор Таунсенд Анастасия Потапова Эмильяна Аранго Guadalajara Open Akron Теннис

180-я ракетка мира Эмильяна Аранго вышла в четвертьфинал в Гвадалахаре. В третьем круге она обыграла Тэйлор Таунсенд – 7:5, 1:6, 6:4.

Аранго ушла со счета 2:5 в первом сете и с 1:3 в решающем. 

Также по ходу турнира она выбила №26 Анастасию Потапову и №38 Слоун Стивенс. В этих матчах колумбийка впервые победила соперниц из топ-50.

До этого лета Аранго играла в основной сетке турниров WTA только в Боготе. С 2016-го она шесть раз получала wild card на домашние соревнования.

В июле она пробилась через квалификацию в Праге, а в Гвадалахаре попала в основу по рейтингу.

Для Аранго это второй четвертьфинал на уровне WTA. Она уже играла на этой стадии в Боготе в 2018-м.

Аранго – первая колумбийка в четвертьфинале WTA 1000. Кроме того, она первая теннисистка, которая вышла в четвертьфинал на дебютном турнире WTA 1000, после Елены Рыбакиной в 2019-м. Казахстанка сделала это в Ухани.

Сейчас Аранго 120-я в живом рейтинге.

Дальше она поборется с Марией Саккари.

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Саккари не повезло
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